El municipio sobresalió por sus iniciativas en la recreación deportiva(Imágenes tomadas de Facebook) Este fin de semana, el 29 de agosto, el municipio de Calixto García invita a toda la comunidad a un espectacular cierre de verano en la plaza central de Buenaventura, una jornada inolvidable que combina festivales deportivos de béisbol, fútbol y softbol con una vibrante agenda cultural y recreativa diseñada para celebrar la tradición y la alegría de nuestro pueblo.

En el ámbito deportivo, es justo y necesario destacar la incansable y meritoria labor de los profesores del INDER, cuyo esfuerzo, dedicación y pedagogía han sido fundamentales para organizar estos torneos, fomentar la práctica deportiva y mantener a niños y jóvenes activos y motivados durante toda esta etapa veraniega.

Acompañando este espíritu deportivo, la jornada ofrecerá a las familias la colorida pasarela de mascotas "Huellas de Verano", una exposición fotográfica que captura los momentos más cálidos de la temporada, y una feria agropecuaria y gastronómica con sabores del campo, todo amenizado por un refrescante cañón de espuma.

Los más pequeños disfrutarán de juegos tradicionales con payasos y piñatas, mientras que al caer la tarde, el grupo aficionado "Nueva Imagen" pondrá el ritmo con su concierto en vivo.

El broche de oro será el Gran Desfile de Cierre y Bicicletada del Centenario, donde 100 jóvenes liderarán una alegre cabalgata sobre ruedas acompañados por todo el pueblo.