Actividades recreativas en los consejos populares.El municipio de Calixto García reafirma su liderazgo en el trabajo comunitario al mantenerse firme en la vanguardia de la recreación provincial. Así lo demuestran los recientes resultados de la emulación correspondiente a la semana del 10 al 16 de agosto de 2026, donde el territorio calixteño destacó por su excelente desempeño, creatividad y compromiso con el sano esparcimiento de su pueblo.

En la tabla de posiciones final de esta intensa semana de competencia, el primer lugar fue compartido con un total de 15 puntos por los municipios de Banes, Calixto García, Rafael Freyre y Mayarí, quienes ofrecieron una muestra de excelencia en sus respectivas programaciones recreativas y deportivas. Por su parte, el segundo lugar fue alcanzado por el municipio de Cacocum, que acumuló 13 puntos gracias a su destacada y constante labor en las comunidades.

Los niños y jóvenes son la prioridad .(Imágenes tomadas de Facebook)

El tercer puesto, con 12 puntos, fue ocupado por un grupo de cinco territorios: Antilla, Baguano, Gibara, Moa y Urbano Noris, que mantuvieron una activa participación. Más abajo en la tabla, el cuarto lugar con 11 puntos correspondió a los municipios de Holguín y Sagua, mientras que el quinto lugar, con 10 puntos, fue para Cueto y Frank País, quienes cerraron la clasificación con un esfuerzo digno de reconocer.

Estos resultados reflejan el alto nivel de competitividad y la entrega de los trabajadores del sector en toda la provincia. El reconocimiento a Calixto García y a los demás municipios participantes sirve como estímulo para continuar impulsando actividades que fomenten la salud, la integración social y la alegría de las familias en cada consejo popular.