El Inder en el consejo popular de Mir mantuvo un trabajo sostenido en este verano. Tras semanas de intenso trabajo comunitario, recreación y participación social, han concluido oficialmente las evaluaciones de la emulación provincial de este verano, desarrollada bajo la exitosa iniciativa "Con mi gente". Esta campaña, diseñada para estimular el desarrollo local y la atención a la población durante la etapa estival, dejó un saldo muy positivo para los municipios de la provincia, destacándose la integralidad en la gestión de sus territorios.

La vanguardia de la provincia definió el podio de los ganadores, donde tres municipios lograron sobresalir por el cumplimiento de sus indicadores y la masiva participación popular: El municipio de Mayarí se alzó con la máxima distinción, demostrando una excelente coordinación entre sus autoridades, organizaciones y pueblo. Banes protagonizó una destacada labor que le valió el segundo peldaño del podio y Rafael Freyre completó el trío de vanguardia al conquistar la tercera posición en esta justa veraniega. Por su parte, el municipio de Calixto García cerró la contienda con un resultado sumamente meritorio al concluir en el cuarto lugar de la clasificación general provincial.

Este posicionamiento refleja el esfuerzo mancomunado de los pobladores de Buenaventura, cabecera municipal y sus comunidades rurales, quienes se sumaron activamente al llamado de la iniciativa "Con mi gente".

Alcanzar el cuarto lugar a nivel provincial sitúa a Calixto García en la élite del territorio, demostrando un alto nivel de compromiso con las tareas sociales, las actividades recreativas para la juventud y la infancia, así como el embellecimiento y la higiene comunal.