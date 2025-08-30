Un cierre atractivo, novedoso, de expectativas superadas deja la etapa estival que tuvo su actividad municipal desde la plaza central de Buenaventura.

El desfile de mascotas (perros) volvió para deleitar a chicos y grandes apasionados por el cuidado y protección de los canes.

En una colorida y aplaudida pasarela ,el inquieto "Milo",de la raza Pincher de apenas un año de edad se llevó los aplausos.

Para Yiliannis González Araúz, vecina de la avenida José Martí aquí en Buenaventura y una de sus cuidadoras el perrito es más que una simple mascota."Te confieso que es como un hijo ,lo queremos mucho y realmente es muy especial para la familia".

La repostería, como una sugerencia novedosa de esta etapa para el público infantil, también dejó un grato sabor en este verano, al igual que el desfile sobre ruedas, demostrando que cuando la creatividad y lo novedoso se juntan no hay públicos indiferentes.

Más allá de un comienzo con tropiezos, el cierre del verano en Calixto García superó las expectativas y dejó lecciones que desde ahora se convierten en referencias para un mejor hacer teniendo en cuenta los gustos , tendencias, sin dejar atrás lo autóctono, las raíces que nos identifican y nos hacen únicos.