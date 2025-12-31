Los instructores de arte siempre en la vanguardia calixteña.Con el machete de Calixto en ristre como muestra de un territorio que batalla frente a las adversidades cierra el año 2025 el municipio de Calixto García, con la satisfacción de ser uno de los territorios de la provincia de Holguín que mantiene su estabilidad en programas y tareas que en el orden económico social exigen compromiso y entrega.

En una etapa marcada por el impacto de la crisis económica mundial , dañada por una recuperación postpandémica, y una contingencia energética con un fuerte impacto en la economía del territorio y que ha afectado la vida social del municipio ,se logran avances en sectores estratégicos como la Salud pública con indicadores que distinguen al territorio.

Resultados favorables en las Tasas de Mortalidad Infantil y Materna Directa, en la consulta de infertilidad y el decrecimiento de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, y por cáncer en menores de 19 años entre otros indicadores .En este sector no se debe descuidar la Vigilancia y lucha Antivectorial porque se ha tenido que enfrentar una situación epidemiológica compleja. Meritorio es el quehacer del personal médico y paramédico que pese a limitaciones y carencia de insumos se mantienen firme en su trinchera.

La atención a las embarazadas es prioridad en el municipio.

No menos importante es el programa educacional el que con la nobleza y la entrega de quienes ejercen esa profesión se logran avances en la calidad de la clase, en la implementación de la estrategia del 12 grado, en medio de un perfeccionamiento educacional que requiere de consagración, exigencia y esfuerzo. En la etapa que se evalúa se retrocede en los resultados de las pruebas de ingreso a la educación superior, asunto a no perder de vista en la próxima etapa. A estos sacrificados educadores el reconocimiento eterno.

Los educadores calixteños siempre en la primera fila

Los programas de la economía muestran una recuperación gradual en algunos de los subprogramas y políticas, principalmente en la recaudación de ingresos al presupuesto del estado, el plan de ingresos de este presupuesto, de forma general en 2025 hasta la fecha el municipio ha recaudado 50.6 millones de pesos por encima respecto al real recaudado en 2024, se muestran avances en la instrumentación del proceso de bancarización con 11 zonas y 36 unidades bancarizadas, y el crecimiento del número de trabajadores que reciben el salario de forma virtual. En este último aspecto la población aún tiene insatisfacciones porque no todos los trabajadores por cuenta propia aceptan transferencia.

Las ferias tuvieron mayor presencia de campesinos pero aún preocupan los altos precios.

El caballo de batalla de la economía calixteña la producción de alimentos centró su atención en las 63 medidas y en la implementación de la ley 148 de soberanía alimentaria; logrando incrementar las libras percápita ; no siendo así los 5 kg de proteínas. Los mayores esfuerzos deben concentrarse en el cumplimiento de los programas de las viandas ,Hortalizas ,Granos ,Frutas y Cítricos ,específicamente en la yuca , el boniato, la piña y la malanga por ser los de mayores incumplimientos . De la misma manera los programas de la ganadería no reflejan los resultados esperados, se incumple la leche, la carne vacuna, y la comercialización de ganado menor. En el manejo de la masa se vio afectado en mayor medida el vacuno con 2926 muertes, por lo que se muestran debilidades en la protección del ganado, tanto en el sector estatal como no estatal.

Meritorio es de destacar la solidaridad de los calixteños con los afectados por el ciclón Melissa de otros territorios.

La CCS Cristino Naranjo llevó la solidaridad de los calixteños a territorios afectados por el ciclón Melissa

Importante para la próxima etapa es mantener la Estrategia de Desarrollo Municipal orientada a la solución de los principales problemas del municipio en relación con las potencialidades endógenas existentes, la que se actualizó de conjunto con especialistas del Centro Universitario y la que se continuará enriqueciendo con la cartera de proyectos para lograr que se parezca cada vez más a los calixteños.

Otros programas como la vivienda logra terminar 43 inmuebles para un 89.5 porciento , de ellas 4 Células Básicas Habitacionales y 39 por esfuerzo propio; no se logra culminar ninguna del programa de inversiones, ahora los esfuerzos se concentran en las familias afectadas por el ciclón Melissa.

Los programas sociales avanzaron en este 2025Los programas sociales se fueron consolidando en el territorio con la implementación de nuevos decretos que permiten hablar hoy de una mejor atención social con la creación de más fuentes de empleo en diferentes consejos populares, la inclusión de 34 madres que reciben sus beneficios por el cuidado de niños con discapacidad severa, mejor atención al adulto mayor con la asistencia social a domicilio y a las 162 personas incluidas en el Sistema de atención a la familia, y la entrega de recursos a los más vulnerables para lo que se concibieron 8 millones de pesos, cifra superior con respecto al pasado año.

Los trabajadores sociales a la vanguardia

Aun cuando el municipio avanza existen insatisfacciones relacionadas con asuntos estratégicos como la producción de alimentos, la política de cuadros, el crecimiento de los renglones exportables en el territorio, y con servicios vitales a la población como el abasto de agua, los precios abusivos y especulativos, y entre otros, mayor calidad de los servicios necrológicos, asuntos que constituirán prioridad para la próxima etapa.

La cultura siguió regalando alegría a los calixteños.

El proyecto "La edad de Oro" conducido por la instructora de arte Edelvis Rodríguez mantuvo su liderazgo.

Con el sabor de haber vivido jornadas intensas al calor del 26 de julio que trajo aires renovadores , con un municipio más bonito y con la satisfacción de mantenerse en la vanguardia provincial como DESTACADO en esta segunda etapa concluye el 2025 y deja para el 2026 el compromiso de un mayor control a la implementación del Programa de Gobierno para Corregir distorsiones y reimpulsar la economía, para continuar avanzando.

Entrega del reconocimiento al municipio como sede del 26 de julio en el año 2025

El municipio resultó destacado en la segunda etapa a nivel provincial