La asamblea municipal del Poder Popular realizó su última sesión ordinaria del año 2025, correspondiente al XVIII periodo de mandato la que estuvo presidida por Mailí Ramírez García, y contó con el acompañamiento de Leonardo Batista Pupo, primer secretario del Partido ,así como otros dirigentes del partido y el gobierno del territorio.

Maribel Peña Piña,presidenta del consejo popular de San Agustín

Los delegados del poder popular aprobaron los objetivos de trabajo y el Plan de Actividades de la asamblea para el año 2026, y evaluaron la ejecución del presupuesto del Estado al cierre del cuarto trimestre del año 2025, captación, ingreso y uso de la contribución territorial.

Asimismo el Consejo de la Administración informó sobre el plan de la Economía y del presupuesto del estado para el ejercicio fiscal del año 2026 y se escuchó el Dictamen de la Comisión Económica y los Proyectos Locales.

El dictamen de la Comisión Económica y los Proyectos Locales llegó a la conclusión de que al cierre de este año se estima una ejecución favorable del presupuesto, no obstante a partir de las experiencias, para el año 2026 se hace necesario incrementar los recursos financieros para cumplir con los programas y políticas aprobadas, mayor eficiencia en el manejo de los ingresos, y disciplina en el pago de las cuentas por cobrar y pagar.

El intendente del municipio presentó la Estrategia de desarrollo local del municipio y a su vez la comisión permanente de la asamblea hizo sus consideraciones en la que se dijo la actualización de la Estrategia es necesaria y oportuna, y constituye una base sólida y bien fundamentada que refleja un entendimiento profundo de los desafíos y potencialidades del territorio, no obstante , para transitar de un documento de intenciones a un instrumento efectivo de gobierno y de gestión, se requiere un mayor nivel de concreción en la fase de implementación, especialmente en los aspectos financieros, de gestión de proyectos y de coordinación interinstitucional para que se convierta en la hoja de ruta para el desarrollo integral y sostenible del municipio en el período 2026-2030.

Reconocimiento a Leonel Téllez con más de veinte años como delegado en Guaramanao.

En otro orden los delegados acordaron liberar por solicitud propia, por presentar problemas de salud, al compañero Leonel Téllez quien se desempeñaba como presidente del consejo popular de Guaramanao ,quien fue reconocido por su labor por más de veinte años como delegado.

Bonito cierre tuvo la asamblea al reconocer a tres cuadros destacados por su labor en el año , aprobados por la instancia provincial : la maestra Ania Margarita Torres directora del Centro escolar Primero de mayo ,de Mir, el Jefe de Departamento del Inder Ramón Daniel Peña Peña ,y el delegado y Presidente del consejo popular de Las casimbas Adisney Pozo Díaz.

Al realizar las conclusiones Leonardo Batista Pupo, primer secretario del Partido en el municipio reconoció los avances del territorio , y a su vez las cuestiones que se le deben dar seguimiento en la próxima etapa porque dijo son asuntos de máxima prioridad como es la producción de alimentos.

Leonardo Batista Pupo, primer secretario del Partido en el municipio recibe el Reconocimiento .

Como colofón de la dirección de la asamblea municipal del Poder Popular hizo entrega a la máxima dirección del Partido el Reconocimiento que sitúa al territorio como Destacado en la segunda etapa en saludo al aniversario 67 de la Revolución.

Ania Margarita Torres directora del Centro escolar Primero de mayo ,de Mir Ramón Daniel Peña Peña Jefe de Departamento del Inder Adisney Pozo Díaz, Presidente del consejo popular de Las casimbas .