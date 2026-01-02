Los calixteños Telma Almenares Pupo y Osvaldo Sosa Aldaya optimistas en este 2026Tema Almenares Pupo y Osvaldo Sosa Aldaya coincidieron en una fila, o cola, para adquirir unas galletas dulces, llevarlas a casa y compartir con sus familias en estos primeros días del nuevo año. Para ella han sido meses de duro bregar, de dificultades por doquier, " pero estamos vivos, nos vinieron encima las arbovirosis, algunos nos recuperamos un poco, otros menos, hay secuelas, sin embargo esperamos el nuevo año cada quien con los recursos disponibles, a su alcance. Aquí mismo en esta plaza los más jóvenes vinieron a compartir lo mismo con una agrupación musical que con la música grabada, es que el cubano, pese a las dificultades se crece, deja , en ocasiones, los problemas a un lado y busca despejar, divertirse a su manera, por eso, envío una sincera felicitación a mis coterráneos, a los calixteños, este año vamos a dar pasos más alentadores ", dice esta mujer del poblado de Buenaventura, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Holguín, y madre de dos hijos.

Con ella conversaba Osvaldo Sosa Aldaya , oriundo de este poblado cabecera, " coincido con ella, yo creo que pese a las carencias a los calixteños y cubanos en general, nos ha sobrado el entusiasmo para estar juntos, y es que somos una gran familia de los que echan palante sin mirar atrás; felicito a las calixteñas y calixteños en este año dedicado al centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel".

Pedro Rodríguez Perdomo e Idelgrade Ricardo Borges optimistas en este nuevo año

Y en la misma plaza de la Revolución están Pedro Rodríguez Perdomo, trabajador del sectorial municipal de cultura, " mire, a esta Revolución con todas las dificultades que hemos tenido, le agradezco estar vivo y caminar por las calles de cualquier barrio o poblado sin miedo, y ¿ sabe el porqué de mi agradecimiento? Pues porque tengo una enfermedad cardíaca grave, he estado hospitalizado en varias oportunidades con peligro para la vida y cada vez que necesito, no importa dónde esté, la atención médica hospitalaria, la he recibido de excelencia, buen trato, y el recurso para mi corazón siempre aparece, pero lo que más pondero es el respeto y la profesionalidad de esos médicos que en ocasiones con dificultades en su salud dicen sí ante casos como el mío. Déjame decirte que he recorrido lugares de este poblado y también barrios, y he encontrado algo que me ha llamado la atención y ahí voy,¡ la cantidad de cerdos que muchas familias han decidido asar despidiendo el año y dándole la bienvenida al nuevo, he sentido de cerca el contagio del buen calixteño del cubano que en tiempos duros se crece".

Otro que apuesta por un año mejor es Idelgrade Ricardo Borges, " estoy jubilado y recibo atenciones en la casa de los abuelos de este poblado cabecera, ahí participamos como en familia con atención esmerada en alimentación, y servicios médicos especializados, qué más pedir si lo que debemos hacer es proponer, colaborar para seguir adelante, le digo periodista que lo que ocurre en este municipio, en Cuba NO es como el enemigo quería si no como lo hicimos. Una vez más hay que volver la memoria al Bayamo insurrecto que antes muertos, achicharrados pero patriotas siempre que levantaron la bandera y la levantaremos ¡ Hasta la Victoria Siempre!.

Me retiro emocionado de la plaza de la Revolución Calixto García, nombre que con orgullo lleva este holguinero municipio, convencido de que pueden faltar muchas cosas materiales que en ocasiones nos desesperan, pueden sí, pero lo que nos sobra es la marca del cubano digno, trabajador, humilde, emprendedor, optimista, claro que este año recién estrenado no será una "tasa de oro", también trae retos, obstáculos, pero lo sabremos enfrentar con inteligencia, mucho trabajo y con la unión de todos. Felicidades calixteñas y calixteños este es el año del centenario de Fidel rindámosle el Tributo que merece con el ejemplo, la consagración en cada puesto de labor, sin olvidar su legado imprescindible: el contacto directo con el pueblo.