La Sala de Televisión ubicada en "Los moscones" mantiene un trabajo cohesionado junto a los organismos de la comunidad(Imágenes de archivo)Este 29 de marzo se cumplen 24 años de que un programa de la Revolución ideado por Fidel , llegara a las comunidades rurales de todo el país y con ello cambiara para bien la vida de sus pobladores. El programa de salas de Televisión.

Elisia ,coordinadora de la Sala de Palmarito siente orgullo de ser fundadora del programa.

Elicia Almaguer Leyva ,coordinadora de la sala de Palmarito así lo reconoce “Soy fundadora del programa y me siento con la misma motivación ,para mí es parte de mi vida “.

Actividad comunitaria en Las guásimas En el barrio de Las guásimas se inculca a los pobladores el amor por la cultura que nos identifica ,a la tierra y a las labores del campo, así lo expresa Arelis Martínez coordinador de la sala de Televisión. ”Siempre estamos organizando actividades con los niños, los jóvenes y tenemos el apoyo de todos”

Ya son más de dos décadas cumpliendo con el objetivo para el que fueron creadas, mantener informada a la población y contribuir al enriquecimiento de su cultura general. Blanca Rosa Ramírez Rodríguez de la Sala de Televisión de La Chambelona expresa con satisfacción como su misión social se ha ido extendiendo.”

Blanca Rosa,Arelis, junto a Daer Pozo, realizador radial en la peña "La Rioja" celebrando junto a los pobladores de Las guásimas.El municipio holguinero de Calixto García cuenta con 29 salas ,y ocho de Cacocoum que son atendidas por aquí, en las que por estos días se festeja con júbilo este 25 aniversario con una motivación especial celebrar el centenario del natalicio de Fidel. Ocasión que aprovecha Florentino Aldaya Martínez, director del programa en este territorio para transmitir su mensaje.

“ Este año es especial porque no solo celebramos el aniversario del programa también el centenario de Fidel ,el creador de las Salas de Televisión ,y nosotros tenemos el compromiso de seguir siendo fieles a su legado”.

Los niños encuentran en las Salas opciones para el entretenimiento.

El programa de Salas de Televisión se inauguró en el 2002 en la comunidad de El Puntico, municipio de Campechuela, provincia de Granma , por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Imagen de la inauguración del programa de Salas de Televisión en 2002 en la comunidad de El Puntico, municipio de Campechuela, provincia de Granma , por el Comandante en Jefe Fidel Castro// Tomada de La Demajagua