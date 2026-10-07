Mailí Ramírez García,presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Bárbaro Diéguez, delegado de la circunscripción 23 dejaron oficialmente inaugurado el primer Mercado de barrio ,ubicado en la unidad "El progreso", de Buenaventura.El municipio de Calixto García en la provincia de Holguín ,continúa cosechando resultados tras la publicación y puesta en vigor de las 176 transformaciones económico -sociales , aprobadas por el consejo de ministros y la Asamblea Nacional del Poder popular.

Es precisamente el eje 19 floreciendo en el territorio calixteño, el que abarca las transformaciones en el sector del comercio ,y precisa todo sobre los "Mercados de Barrio".

El primero de estos espacios establecidos por el país para transitar escalonadamente de la canasta familiar normada a una nueva forma de abasto para la población fue inaugurado este lunes, en el territorio.

La unidad "El Progreso" bodega ubicada en áreas aledañas a los edificios cercanos a la plaza central de la cabecera municipal fue la primera de muchas en el territorio. Todo formando parte de las tareas trazadas por la máxima dirección del país con el objetivo fundamental de mejorar la vida del pueblo cubano.

Estos establecimientos venderán alimentos y otros productos, buscando acercar a la población artículos como: arroz, azúcar, leche y frijoles. Además, buscan reubicar y transformar la red de bodegas, mercados y carnicerías, con una reducción de precios de entre un 10 % y un 15 % respecto a otros puntos de venta.

Los Productos beneficiados son los siguientes: Leche en polvo, pollo, picadillo, aceite vegetal, arroz, azúcar y café, además de detergente, jabón y papel sanitario.