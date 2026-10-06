Danalia Sánchez Díaz, asistente educativa con diecisiete años de experiencia en la escuela, manifiesta estar satisfecha con su trabajo y con el colectivo, " y hoy tenemos una agradable sorpresa porque nos están pagando el salario en fecha, déjeme decirle que siento satisfacción de tener juntos a mis hijos y nietos, son sagrados para mí. La joven Arianna González García vive siempre del orgullo de instruir y educar a niños de las primeras edades.

Al lado de Danalia y escuchando atentamente coincide con nosotros la licenciada en educación Caridad Vera García, experimentada maestra, coordinadora general, especialista y a punto de culminar la Maestría en dirección."

Danalia y Caridad manifiestan su satisfacción por la labor que desempeñan y los avances del alumnado de su escuela. Y agrega "además de concluir mi licenciatura sigo superándome porque el maestro no se debe quedar con los conocimientos del aula, debe seguir no solo en estudios de la materia también en elevar su cultura. La matricula de la escuela no ha tenido muchas diferencias de un curso a otro, este es un barrio humilde habilitado desde los años ochenta para que residieran los obreros de la empresa pecuaria municipal y con el tiempo ha crecido en extensión y habitantes, por eso, como la educación cubana es inclusiva, humana qué mejor que ofrecerles este espacio: la escuela, para que desde las primeras edades se formen como seres humanos útiles en el futuro, un encargo social del magisterio cubano", concluyó su reflexión esta mujer: madre, abuela y quien reside en las cercanías de la institución educativa calixteña.

Maria Elena Arzuaga Zapata siempre está al tanto del aprendizaje de sus niños de preescolar.