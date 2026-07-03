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Pioneros de la Educación especial en el holguinero municipio de Calixto García disfrutan de un variado programa de actividades en Cayo Saetía, ubicado en el hermano municipio de Mayarí.

David Ramírez Batista, funcionario de la Unión de Jóvenes Comunistas (Ujc) en el territorio dijo que en esta ocasión unos 12 educandos fueron estimulados junto a sus guías, entre tanto están  previstas otras rotaciones a las que se irán sumando más niños del municipio.

Del pasado primero hasta el 8 de julio los vacacionistas disfrutan de actividades deportivas, recreativas y del baño en la playa, este último el preferido de niños  como Cecilio Quevedo Reyes.

La visita a Cayo Saetía al decir de Liana Ricardo, guía base, es acogedora y permite tanto a los pioneros como a los educadores el contacto directo con la naturaleza y el vínculo con la organización que los acoge

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