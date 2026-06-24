Imagen de archivoCon el propósito de garantizar el sano esparcimiento de las familias y promover hábitos de vida saludables, dará inicio oficialmente la etapa estival en el municipio de Calixto García. La jornada arrancará con fuerza y trae consigo una amplia programación de disímiles actividades deportivas, culturales y recreativas que se extenderán a todo lo largo y ancho del territorio.

Organizado por la Dirección Municipal del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), la Cultura y el Gobierno local, el plan de verano está diseñado para descentralizar las opciones de ocio y llegar directamente a cada consejo popular, comunidad y zona rural del municipio.

La oferta para esta temporada incluye desde torneos de béisbol aficionado, fútbol, voleibol y ajedrez, hasta clases de aeróbicos, actividades en parques y áreas de recreación. Además, se suman las peñas culturales, talleres para niños y jóvenes, y eventos comunitarios que buscarán mantener la alegría y la participación masiva durante los meses de mayor calor.

Todo este esfuerzo está unificado bajo el lema "Verano con mi gente", el cual refleja el verdadero espíritu de la campaña: acercar las opciones de recreación a la población, fomentando la integración familiar, la identidad local y el aprovechamiento del tiempo libre de manera sana y constructiva.