Artemio Leyva, René Ávila, Pablo Aleaga, Florinda Vázquez, José Luis Cruz , Martha Rodríguez y Will García(De izquierda a derecha)(Imágenes de archivo)Ellos fueron los primeros, los que aquel 25 de julio del año 1986 echaron a andar el gran sueño convertido en realidad. Salía al éter por primera vez la emisora municipal Radio Juvenil.

Los primeros locutores Cristina Carrió y Reinaldo Vera junto a Willian Gómez(centro) ,primer director de la planta radialEn sus inicios con un perfil estudiantil, el plan de escuelas en el campo ,más conocido como el Plan San Andrés, era el buen pretexto para llevar al estudiantado una programación que reflejara el protagonismo de los jóvenes. Luego con el decursar de los años adquiere un perfil general ,el que mantiene hasta la actualidad.

Reconocimiento a los fundadores en la gala por el 15 aniversario

Muchos de ellos ya no están, algunos no físicamente, otros jubilados, pero siempre con el corazón puesto en la emisora que los formó como profesionales de la comunicación.

Hablar de ellos es gratificante, cómo no recordar en este nuevo aniversario a personas maravillosas que dejaron su vida y lo mejor de sus años en esta planta radial.

Artemio Leyva, Martha Rodríguez y Pablo Aleaga.

Valiosos periodistas como Martha Rodríguez González, Artemio Leyva Aguilera y Pablo Aleaga Tamayo,(jubilados), y para quien hizo de su San Agustín de Aguarás querido su más fiel compañía José Andrés Piña Rodríguez (fallecido) a causa de la Covid.

Will García (Derecha) y Eduardo Ajo Peña (Realizadores de sonido)

El gran Will García Almaguer, el mariachi como cariñosamente le llamaban sus compañeros, con buen oído para el sonido, siempre jaranero ,lleno de anécdotas y buena persona. Las siempre queridas María Antonia Peña , escritora ,y la fonotecaria, la gran amiga Joaquina Caldentey Gómez.

Si de programación hablamos las antiguas máquinas de cintas magnetofónicas guardan el olor de valiosos realizadores de sonido: René Ávila Rojas y José Luis Cruz Espinoza.

La locución se hizo grande con dos grandes , Cristina Carrió (brillante), actualmente vive en Las Tunas, y Reinaldo Vera Batista (fallecido), quienes tuvieron el privilegio de hacer la primera transmisión en vivo.

Will García, Florinda Vázquez y Nivia Domiguez.

Cómo no recordar a la querida Florinda Vázquez Guerrero (fallecida),quien supo brillar como escritora, directora de programas,especialista en propaganda y Relaciones públicas ,con una experiencia de más de veinte años al frente del núcleo del Partido de la emisora y con un sentido de pertenencia envidiable.

Muchos son los nombres que habría que mencionar , pero sin dudas en estas líneas va el reconocimiento para todos por su intensa labor y el eterno homenaje en este nuevo aniversario.

Y ya son 40 , pero ella sigue joven aunque muchos peinen canas, porque mi Radio Juvenil,la de tantos que la han amado, sigue apostando por el gran sueño que inició hace dos décadas para bien de los calixteños.