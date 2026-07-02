Niños y jóvenes bajo la dirección del profesor Freddy Echavarría y el apoyo de los activistas de Mir.Como parte del programa "Verano con mi Gente" en la comunidad de Mir, se desarrollaron con gran éxito diversas actividades deportivas que han llenado de vitalidad a esta localidad.

El pasado viernes, el gimnasio de Mir acogió un evento de potencia organizado por los profesores de actividad física comunitaria del Centro Deportivo Comunitario de Mir, en saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Este sábado, Mir fue nuevamente sede del festival municipal de boxeo de la categoría escolar, con eliminatorias en la mañana y finales en la noche, actividad dirigida por el profesor Jorge Misael Silva con el apoyo de activistas, árbitros y profesores de la comunidad. Gracias a todos los que hacen posible que Mir viva un verano lleno de deporte y sana recreación.

Continuando con la agenda del verano en Mir, este martes 30 por la mañana se realizó el festival deportivo escolar de bádminton en las ramas masculina y femenina, con premiaciones a los primeros lugares, bajo la dirección del profesor Freddy Echavarría y el apoyo de los activistas de Mir, recibiendo felicitaciones por la calidad del evento.