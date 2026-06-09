Foto: Tomada de Prensa LatinaEl buque comercial Asian Katra arribó este domingo al puerto de La Habana, en el municipio de Regla, con un donativo procedente de México y Belice.

El cargamento, integrado por alimentos y otros insumos de primera necesidad, suma mil 700 toneladas y está destinado a aliviar las dificultades que enfrenta la población cubana.

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Organizaciones de solidaridad con la isla, residentes cubanos en ambos países y una convocatoria del diario La Jornada, entre otros actores, contribuyeron a gestionar, organizar y conformar la donación.

Esta muestra de cooperación y solidaridad de los gobiernos y pueblos de México y Belice se suma a otras expresiones de apoyo recibidas por la nación caribeña durante 2026.

Sobre el gesto solidario, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, destacó la ayuda incondicional e histórica de México y agradeció a las autoridades, personalidades y organizaciones de ambas naciones que han manifestado su respaldo a la isla.

La titular precisó que el Ministerio de Comercio Interior asume la recepción, transportación y distribución de esta ayuda, y explicó que, pese a la ralentización de algunos procesos provocada por el impacto del bloqueo energético, se han incorporado actores económicos no estatales y modalidades alternativas de transportación, para hacer llegar los recursos a la población en el menor plazo posible.