Imágenes de archivoElla tiene una inteligencia natural,muy capaz,es de las que capta rápido el conocimiento,es muy clara tanto para las letras como para los nùmeros . Pero el Don que la distingue es ser buena persona, de esas que siempre están dispuestas a ayudar .

Llegó a la radio sin conocimiento alguno ,y en poco tiempo se convirtió en la mejor jefa de programación de la provincia. Siempre la veías entre reglamentos, resoluciones, y manuales que aseguraban el desempeño artístico en todas sus especialidades. En eso de calcular cuánto ganaba cada realizador no había quién le echara un pie. Nunca presumió de lo que sabía, porque siempre estaba dispuesta a aceptar una sugerencia o una buena idea, al final esos son lo que avanzan y tienen resultados, los que creen que lo saben todo fracasan ,de eso Elvis puede dar en grado superlativo las mejores lecciones.

Siempre al frente de las transmisiones en vivo

Se mantuvo por más de 15 años en el área de programación, primero como jefa de Departamento, luego como coordinadora , llegó a recibir Reconocimiento provincial por la instrumentación del sistema de gestión de calidad ,sin que eso la envaneciera en grado alguno.

Muchos la admiran por su entrega y modestia, es de esas personas en quien puedes confiar cualquier tarea, por sus cualidades se mantuvo trece años representando a las mujeres calixteñas en la Federacion de Mujeres Cubanas ,fue presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular ,y jefa de la oficina de atención a la población en el gobierno,en todos los cargos dejó su impronta.

Ya Elvis se jubila luego de 46 años de trabajo, pero en Radio Juvenil deja su experiencia y su pasión por todo lo que hizo y hace , ahora como investigadora social . Elvis extrañaremos tus sabios consejos y tu compañía, porque eres especial amiga, ojalá en tu nueva provincia ,porque se nos va para Matanzas con su hijo Davel, muchos tengan la suerte de disfrutar de tu carisma y tú experiencia.Felicidades en este 40 aniversario.