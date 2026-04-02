María Caridad García García maestra destacada reconocida con la distinción 4 de abril. Entre poesías, canciones y múltiples actividades recreativas festejaron las niñas y niños del seminsternado Rigoberto Mora de Buenaventura el cumpleaños 65 de su organización.

La celebración incluyó el reconocimiento a guías bases que como María Caridad García García hacen de la organización un espacio útil, divertido y en constante formación para la vida.

"La entrega de la distinción 4 de abril me hace feliz porque amo a los niños y su organización que es nuestra también nos permite lograr la formación integral de ese hombre nuevo con el concurso de la comunidad y la família."

"No estamos satisfechos, precisa la educadora con más de 5 décadas en el ejercicio de su profesión, aún hay camino por recorrer pero te confieso que no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño feliz que aprende y se motiva al lado de la familia y maestros".

Argelia Rojas experimentada maestra recibe el Reconocimiento de los pioneros Elma Peña ,destacada en el trabajo pioneril.