Luis Artigas es un calixteño que disfruta como pocos cada instante de sus más de 70 años de vida.Es buen lector, gusta de estar bien informado y tiene una vasta cultura que lo hace sobresalir entre los integrantes del hogar de ancianos José Miró Argenter del municipio holguinero de Calixto García.

Como buen líder que es compartió las alegrías de su colectivo ante la puesta en funcionamiento de un sistema para el almacenamiento de energía. "Realmente sin palabras muy feliz , pues nos sorprendió la prontitud con que llegó este equipamiento al hogar".

"Era una necesidad, porque a nuestra edad acudimos con frecuencia al baño en las noches y con los apagones se nos hacía difícil incluso teníamos que buscar el acompañamiento de asistentes para evitar caídas", agregó el abuelo Artigas.

Ahora, sonriente cuenta , es otra la realidad pues nos favorece asimismo la ventilación de locales mientras se evalúa en la marcha que más pueden beneficiar los paneles.

Según directivos del sector de la Salud pública calixteña continúa de manera progresiva el cambio de matriz energética en el organismo lo que representa mejoras sensibles en servicios vitales.