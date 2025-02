Mercedes celebra junto a su familia sus 103 años.

Mercedes Peña Batista a sus 103 años de vida se siente muy feliz por tener una familia numerosa y unida; y no tenga usted duda porque así lo afirman sus once retoños, 17 nietos y 18 bisnietos que le propician cuidados especiales, “puesto que mamá lo necesita ahí estamos todos”, así lo atestigua Edelmira Gómez Peña quien desde Holguín viajó hasta Buenaventura y se queda de manera permanente en el barrio de Las Brisas para no perderse un instante de felicidad al lado de su adorada madre.

“Siempre ha sido amorosa no solo con nosotros, también con sus yernos, nueras, vecinos a estos últimos siempre los consideró parte de la familia. Gustaba de reunirnos cada fin de semana, en fechas de fin y principio de año, en cumpleaños y nos ofrecía su dulce casero preferido: conserva de naranja; y si en medio del jolgorio había que darse un traguito de cerveza o ron se podía contar con ella, claro, lo realizaba con prudencia.”

Mercedes se mantiene con salud a sus 103 años.

Mercedes contrajo matrimonio en 1950 con Alberto Gómez Pérez, ya fallecido pero quien constituyó una parte significativa para sembrar valores en sus descendientes los que hoy son maestros, profesores, agricultores, economistas, internacionalistas, constructores, presidentes de cooperativas, artesanos, gastronómicos, en fin, gente servicial, de provecho.

Elsa Gómez es su primera descendiente, “celebramos sus cumpleaños porque hay que agradecer tanta humanidad de ese ser que nos dio la vida. Ha sido una admirable ama de casa que gustaba de platos exquisitos tuviera o no los suficientes recursos para elaborarlos a los que ponía su especial esmero; dedicaba parte de su tiempo a la crianza de aves de corral, y era la que daba la puñalada al cerdo, lo hervía y después lo freía, creo que a eso le dicen al ahogado.”

“Tenía la particularidad que para fin de año lavaba y pintaba la casa, los asientos, ponía orden para hacer más agradable la fiesta que contagiaba por la unión, el amor, la alegría de vivir en familia. Y a todas estas te digo periodista, que es una mujer de poco comer que se deleita con ingerir frutas, hortalizas sobre todo el quimbombó, y la vianda preferida el fufú de plátano con leche,” así lo cuenta Rafael Lorenzo Leyva, uno de sus yernos.

Este periodista conoció que Mercedes Peña Batista, la abuela centenaria, en su juventud y hasta ya entrada en años fungía como el “médico del barrio”, “asistía con éxito a las parturientas, y al que necesitaba de algún consejo espiritual los santiguaba, una tradición muy arraigada en los pobladores sobre todo de las zonas rurales del municipio”, asegura Eduardo, otro de los descendientes de la familia Gómez Peña.

Me despido de los moradores de la finca El Aguacate, Las Brisas, Buenaventura, y les aseguro que aún ,y a pesar de los obstáculos, creo en esas familias que son ejemplos del cariño, la unión, la solidaridad, el amor, en esos valores que si se cultivan tempranamente con el ejemplo y fructifican en el devenir de las presentes y futuras generaciones.