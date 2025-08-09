Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a la discusión por el título del campeonato municipal(archivo)

Este fin de semana dará continuidad el Campeonato Municipal de Béisbol de Primera Categoría, con la disputa de la segunda jornada en la que se definirán importantes duelos.

Los partidos programados son:

La Caridad vs Guayabo

Dovales vs Domínguez

Buenaventura vs Irene

Sabanazo vs Los Dagamitos

Estos enfrentamientos buscarán reacomodar la tabla de posiciones tras los resultados de la primera fecha, en la que ya se vieron acciones intensas y emocionantes en el sur del municipio.

Resultados de la primera jornada (Zona Sur)

En la apertura del campeonato, dos equipos protagonizaron una serie muy pareja: Dagamitos e Irene, quienes dividieron triunfos en sus dos juegos programados:

Primer juego : Irene 6 - 5 Dagamitos

Ganó : Yasel Laffita

Perdió : Lizandro Velázquez

: Irene 6 - 5 Dagamitos : Yasel Laffita : Lizandro Velázquez Segundo juego: Irene 2 - 7 Dagamitos

Ganó: Carlos Ramiro Méndez

Perdió: Radamés García

Por su parte, Sabanazo y Buenaventura también se enfrentaron en una serie dividida:

Primer juego : Sabanazo 11 - 3 Buenaventura

Ganó : Osvaldo Figueredo (pitcher ganador)

: Sabanazo 11 - 3 Buenaventura : Osvaldo Figueredo (pitcher ganador) Segundo juego: Buenaventura 6 - 4 Sabanazo

Ganó: Alexis Aguilera (pitcher ganador)

Estos resultados dejan la zona sur muy competitiva, con todos los equipos mostrando un nivel alto de juego y posibilidades reales de clasificación.

Zona Norte: Jornada suspendida por lluvia

Cabe destacar que los partidos correspondientes a la zona norte no pudieron realizarse durante la primera fecha debido a las condiciones climáticas adversas. La lluvia impidió que se disputaran los encuentros programados, por lo que se espera que la organización defina nuevas fechas para recuperar esos juegos.

Formato de clasificación

El torneo mantiene un formato sencillo pero exigente: por cada zona (norte y sur), clasificará únicamente el equipo que finalice en la primera posición tras completarse las jornadas. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a la discusión por el título del campeonato municipal.

Con la segunda jornada en puerta, los equipos de la zona sur tendrán la oportunidad de tomar ventaja en la tabla y acercarse a la ansiada final. El nivel competitivo promete emociones fuertes, especialmente con duelos directos como el de La Caridad ante Guayabo y Dovales frente a Domínguez.

Se espera una gran afluencia de público y el apoyo tradicional de las comunidades a sus equipos, en lo que se perfila como una de las ediciones más emocionantes del campeonato municipal de béisbol.