El Consejo de Derechos Humanos (CDH), a través del informe de una relatora especial, pudo constar con datos recogidos en Cuba la falacia de Estados Unidos de la supuesta inexistencia del bloqueo, denunció hoy el embajador Rodolfo Bénitez.

“Dice Estados Unidos que no hay un bloqueo ni un cerco energético contra Cuba. El Informe de la Relatora Especial delata al mentiroso”, declaró el representante permanente de la isla en la CDH, en la 63 sesión de ese órgano de la ONU.

Al referirse al informe de la relatora especial Zaina Jallad, el diplomático afirmó que, con sólidas evidencias constatadas durante su visita a La Habana, la Relatora dictaminó que no solo existen, sino que además se intensifican de manera sostenida y ocasionan enormes daños.

También demuestra que esa política viola de manera flagrante, masiva y sistemática los derechos humanos de los cubanos, incluyendo el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al desarrollo y el derecho a la vida, denunció el diplomático.

No puede haber mayor cinismo que asfixiar a un pueblo y culpar a otros. El informe de la Relatora prueba que Estados Unidos miente cuando pretende responsabilizar a Cuba de las consecuencias de sus crueles actos, subrayó el embajador del país caribeño.

La Relatora determinó que, a pesar de los sostenidos esfuerzos del gobierno cubano para proteger a la población y mitigar sus efectos, las medidas coercitivas de Estados Unidos son de tal magnitud y persistencia que provocan escasez de bienes y servicios esenciales en los hogares cubanos, explicó el representante permanente.

Sostiene Washington que su política hacia Cuba es legal y que el bloqueo es un tema exclusivamente bilateral, indicó Benítez en su intervención, a la cual siguió una larga lista de oradores para respaldar el informe de la relatora especial.

El exhaustivo análisis jurídico de la Relatora lo refuta categóricamente. Demuestra que el bloqueo tiene que ser levantado, porque viola el Derecho Internacional e invade la soberanía y jurisdicción de los demás Estados, subrayó el embajador cubano.

Al mismo tiempo, el funcionario denunció que el propósito perverso y deliberado de Estados Unidos, es provocar carencias extremas y asfixia total a las familias cubanas.

Con ello intentan facturar una tragedia humanitaria para desestabilizar al país y alcanzar sus objetivos políticos, constató.

En lo que constituye un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, desde enero pasado Estados Unidos impuso un brutal cerco energético contra Cuba. Amenazan con represalias a cualquier país que suministre petróleo a la Isla, señaló.

La escasez de combustibles tiene un impacto demoledor en casi todos los ámbitos de la sociedad, enfatizó el embajador.

Por falta de electricidad e insumos, el sistema nacional de salud se ve obligado a postergar cirugías no urgentes para priorizar las que definen la vida, constató el diplomático.

Desde el 1 de mayo Estados Unidos puso en vigor un exhaustivo esquema de sanciones secundarias contra entidades o personas de terceros países, solo por tener vínculos con Cuba, recordó.

Las consecuencias son graves. Basta mencionar que más de siete mil contenedores, la mayoría con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, permanecen varados en diferentes países y no pueden ser trasladados a Cuba, debido a la intimidación contra las navieras, apuntó.

Cuba está bajo la amenaza de una agresión militar. Como pretexto, Estados Unidos llega al absurdo de designar a nuestra pequeña isla como una supuesta amenaza a la seguridad de la superpotencia militar, señaló el diplomático.

Por otro lado, afirmó que callar ante lo que hoy se le hace a Cuba, debilita el Derecho Internacional y hace al planeta aún más inseguro.

“No olvidemos que una parte del mundo miró hacia otro lado cuando se desataban los horrores del genocidio en Gaza y hoy todos tenemos que asumir las terribles consecuencias. Estados Unidos pretende que Cuba sea una Gaza silenciosa. Hay que impedirlo, declaró.

El silencio o la indiferencia ponen a todos en peligro. Antes fue Gaza. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquiera de las naciones aquí representadas, advirtió.