En el Combinado Deportivo IV Frente Simón Bolívar del poblado de Mir, perteneciente al municipio Calixto García, se desarrolló el Fórum de Base del Proyecto de Recreación Física, un espacio donde los especialistas compartieron experiencias, iniciativas y propuestas encaminadas a fortalecer el trabajo recreativo en la comunidad.

Durante el encuentro se expusieron ideas y acciones dirigidas a perfeccionar las actividades físicas y recreativas, promoviendo una participación más activa de niños, jóvenes y adultos en las diferentes opciones que se desarrollan en el territorio.

Estos espacios permiten intercambiar conocimientos y seguir impulsando la recreación sana como parte esencial del bienestar y la calidad de vida del pueblo.

Dentro de los resultados destacados del evento, se reconoció el desempeño de los participantes en las actividades competitivas asociadas al fórum.

El profesor Luis Yordanis se adjudicó el primer lugar, demostrando un excelente nivel profesional, mientras que la profesora Aniuska Pioto alcanzó el segundo lugar. Por su parte, el profesor Abel Fornaris completó el podio en el tercer lugar.

Estos logros reflejan el compromiso de los educadores físicos con el desarrollo deportivo y la integración comunitaria a través del proyecto de recreación.