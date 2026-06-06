Imagen de archivoY el verano 2026 ya prácticamente está a las puertas y el INDER, como es habitual, tendrá protagonismo una vez más en nuestro municipio de Calixto García. Por ello vamos al diálogo con el metodólogo Israel Ravelo Cruz, quien atiende esta actividad en la Dirección Municipal de Deportes. El saludo, Israel. Saludos. Bueno, detalles sobre este verano 2026.

Sí, como ya adelantaba, nosotros como organismo ya tenemos el proyecto de verano diseñado, pese a las situaciones económicas que presenta el país, pero la fuerza técnica de nosotros está dividida para que atienda a los 12 consejos populares en los meses de julio y agosto. Nosotros fundamentalmente nos basamos en la fuerza técnica de cultura física, deporte y recreación, apoyado con la distribución que ha hecho Educación en sus escuelas, así como en las salas de televisión y los activistas que tenemos por los consejos populares.

¿Cuántas áreas deben estar funcionando? Debemos estar trabajando en 22 áreas permanentes. No quiere decir que se desproteja las 85 circunscripciones que cuenta el municipio. Con las que no tenemos el área permanente, hay un equipo móvil que se va a ir trasladando. Quiero decirte que donde no hay un profesor del deporte, hay profesores de educación física. Los 11 barrios de atención priorizada tienen un profesor asignado para cada barrio.

Aquí en Buenaventura, ¿cuáles serán las principales áreas? Bueno, nosotros tenemos diseñado, la principal área que nosotros tenemos es el complejo deportivo Orlando Proenza vera, donde se están desarrollando diferentes copas, donde va a haber actividades de recreación, de cultura física y otras manifestaciones. Tenemos la alegría, tenemos Las Barías, tenemos aquí en Pueblo Viejo, tenemos reparto nuevo, tenemos el centro escolar Rigoberto Mora y Rubén Bravo.

¿Fechas importantes que se van a celebrar? Bueno, como todo, el inicio del verano va a ser lo fundamental. 25 y 26 de julio, el 13 de agosto, y en el diseño están más de 40 actividades que van a ser centralizadas, independientemente de que el proyecto Toma Deportiva en Marcha con Fidel nos dio la cobertura de incrementar las actividades que envió la Nación, más la que tenemos nosotros diseñada en el proyecto de verano.

¿Ya tienen definido qué día estará arrancando oficialmente este verano? No, todavía no tenemos la fecha, no tenemos ni la fecha, ni el logo, ni el lema del verano. Todavía la Dirección Nacional de la Juventud todavía no ha enviado, eso lo rectora la juventud y todavía no nos han dicho qué fecha. Nosotros estamos preparados para la fecha que se decida arrancar.Se está pensando que sea el último fin de semana de junio, pues que ya el curso escolar está también en fase de terminación y pensamos que sea para ese fin de semana.

Este año estaremos celebrando el centenario del natalicio de nuestro comandante en jefe. Imagino que todas las actividades que se desarrollen durante julio y agosto sean encaminadas a celebrar esta efeméride. Sí, ya te lo decía anteriormente, el proyecto que nosotros estamos rectorando se llama Toma Deportiva en Marcha con Fidel. Quiere decir que todas las actividades que nosotros estamos desarrollando desde enero hasta diciembre va a ser en saludo al centenario de natalicio de Fidel. Este verano se diseña con ese proyecto de verano y en saludo al aniversario de natalicio.