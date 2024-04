Romárico“Coco” Rodríguez ,miembro del Comité del Partido ,año 1971

La asamblea municipal de balance del Partido del año 1971, hace ya más de medio siglo, se celebró el domingo 18 de abril y tuvo lugar en la localidad de Monte Alto.La asamblea, donde participaron los dirigentes de distritos y miembros de los núcleos, así como representa­ntes de las distintas organi­zaciones del municipal, tuvo lugar en los albergues del Plan Cítricos y la apertura estuvo a cargo de José Joaquín Pérez, organi­zador del Comité Municipal, quien dio a conocer el desarrollo del programa, mientras que la lectura del informe de balance del trabajo de 1970 estuvo a cargo de Romárico“Coco” Rodríguez y Amable Borjas, miembros del Comité Municipal.

Se recogían las numerosas tareas orientadas y desarrolladas por la organización con el apoyo de todas las organizaciones revolu­cionarias y los trabajadores en general. Asimismo, se dio a conocer el plan de trabajo para el año 1971, donde se llamaba a la militancia a redoblar sus esfuerzos para hacer cumplir las tareas que se tenían por delante, entre ellas: la lucha contra el ausentismo, el aprovechamiento de la jornada laboral, la lucha contra la va­gancia, el apoyo a las movilizaciones hacia la agricultura y la zafra.

El Comité Municipal quedó conforma­do por: Aníbal Santiesteban, como primer secretario; Osvaldo Torres, se­gundo secretario; José Joaquín Pérez, secretario de organización; Mario López, secretario de servicio y como jefe del Grupo de Movilización Aldo Vega. Otros miembros del Comité fueron: Romárico Rodríguez, Arquímedes Coma, Blaza Hernández, Antonio Sánchez, Raúl Domínguez y Loren­zo Frutos.

Igualmente, formaron parte del Comité, los secretarios de distritos de San Agustín de Aguarás, Miguel Peña; de Buenaventura rural, Florentino Guetón; de Buenaventura Urbano, Arnolis Blanco; de San Lorenzo Denis Cables; de Los Moscones, Ubirney Pérez; de Mir Rural, Erasmo Reyes; de Mir Urbano, Elix Gregorio Reyes; de Monte Alto, José Ramos y de Santa Inés, Eladio Saavedra.

Blaza Hernández sería la segunda mujer dentro de un buró municipal. Hasta ese momento la presencia de mujeres y negros o mulatos sería mínima, y no fue hasta un lustro más tarde, que se incrementaría su representación en labores de dirección partidistas en el territorio. La propia Blaza continúa recordando:

Pasé a trabajar con Clara Castillo en la Federación de Mujeres Cubanas(FMC) municipal y luego, cuando ella marchó a la provincia me convierto en secretaria de la FMC y miembro del Secretariado del PCC. Posteriormente pasé al Partido, atendiendo a los Cuadros en 1972, cuando Carlos Cable, que era un hombre muy capaz, era el Primer Secretario y permanecí en el cargo hasta 1977.

Fue una época en que el Partido gozaba de mucho prestigio, lo que no quiere decir que no hubiera problemas de funcionamiento y errores humanos, porque en algunos compañeros había fuertes rasgos machistas y el nivel escolar no era alto. Pero se trabajaba con mucha seriedad, para ser miembro había que ser realmente buen trabajador, posteriormente se propuso crecer por metas y creo que fue un error.

En la asamblea a nombre del Buró Regional, la dirigente partidista realizó una amplia explicación de las tareas fundamentales del momento, entre las más importantes se­ñaló la zafra y las nuevas formas para facilitar el corte, lo que permitiría mayor aprovechamiento y la utilización de menos fuerza de trabajo, aclarando que esto no quería decir que se prescindiera de las movilizaciones de fines de semana y durante otras etapas. Finalmente hizo un llamado a todos los militantes a cumplir con las tareas encomendadas.

A partir del curso escolar 1971-1972 el trabajo del Partido Comunista en el territorio literalmente se duplicó. Ese curso iniciaron las Secundarias Básicas en el Campo (ESBEC) Bartolomé Masó y Mariana Grajales, y precisamente durante la Asamblea de Balance de 1971 los delegados saludaron la construcción de estos centros con una jornada de día y medio en los cortes de caña en las áreas de Cayo Alto, pertenecientes al Central “Antonio Maceo”.