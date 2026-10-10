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Imagen tomada de Internet Rememorar  aquel diez de octubre del año 1868 es  volver a   uno de los acontecimientos más importantes de la historia Patria , el día en que desde el ingenio  Damajagua se proclamó la independencia y Carlos Manuel de céspedes con hidalguía y coraje  le dio  la libertad a sus esclavos  y  llamó a combatir por la patria.

 

“Cubano: Con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud para consolidar la República. Contad vosotros con mi abnegación”.  Así conminó Carlos Manuel de Céspedes a los cubanos en la mañana del 10 de octubre de 1868, para dar inicio a la Guerra de Independencia de Cuba.

 Este fue un paso importante  en  el proceso de formación de la nacionalidad, del cubano que rechazaba desde mucho antes  los nudos que imponía  el dominio colonial español, y se empinaba para tener  su  propia cultura y, por tanto, el derecho  digno al reconocimiento de lo  propiamente cubano.

 Así, fue tomando fuerza la conspiración de terratenientes y grupos en  Bayamo, Manzanillo, Camagüey liderados por  valerosos hombres como  Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera,  Perucho Figueredo,  Ignacio Agramonte, entre otros, que alcanzarían un alto simbolismo en la historia nacional.

 Aquella contienda que duró diez años, aunque no logró sus objetivos iniciales se convertiría en uno de los acontecimientos más importantes para la Cuba que se quería lograr, pues marcó pasos de avances  en la vida de los cubanos que estaban en la manigua mambisa.

Y si bien Carlos Manuel de Céspedes fue  el iniciador al otorgarle  la libertad a sus esclavos, y en  la   Constitución aprobada en Guáimaro se   afirmaba la libertad de todos los cubanos,  no fue  hasta  diciembre de 1870 que se decretó la abolición en un acto de gran radicalidad.

De Céspedes  dijera Martí : “Es preciso haberse echado alguna vez un pueblo a los hombros, para saber cuál fue la fortaleza del que, sin más armas que un bastón de carey con puño de oro, decidió, cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su posesión más infeliz, como quien quita a un tigre su último cachorro”.

 El 10 de octubre fue el inicio de un acontecimiento histórico de gran valor y simbolismo para los cubanos el  que  aportó experiencias para luchas posteriores.  Y Como afirmara Martí el 25 de enero de 1880, al analizar las causas del fin de aquella contienda con vista a superarlas  dijo : “Ya no se perderá el tiempo en ensayar: se empleará en vencer. “La orilla en que se fracasó, se esquiva. Para los corceles, hay nueva yerba. Para sus jinetes, nuevos frutos”

La lucha revolucionaria iniciada el 10 de octubre de 1868 fue secundada en otras regiones del país y aunque finalmente no alcanzó su objetivo de independencia y abolición de la esclavitud, influyó decisivamente en la historia de la Patria. A ella siguieron la llamada Guerra Chiquita (1879-1880) y la Guerra de independencia (1895-1898), organizada por José Martí.

 Fidel Castro  Ruz, máximo líder de la Revolución cubana decía” solo hay una Revolución Cubana desde Céspedes hasta nuestros días”, incluida la que triunfó en enero de 1959.Quedaba marcada así la fecha en que Cuba inició la lucha  por su independencia  y la que avivó la llama hasta vencer y    lograr  ser verdaderamente  libres. 

 

 

 

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