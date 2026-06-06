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Migdalia Mulet Córdova, fiel oyente de Radio Juvenil.La radio acompaña, instruye y te hace soñar. Es una suerte de pasatiempo que enamora y no pasa de moda.

 Radio Juvenil a través de su frecuencia 93,7 de la Fm es eso y mucho más para oyentes asiduos como Migdalia Mulet Córdova. “La radio me apasionó desde que la escuché, por los azares de la vida me refugié en ella y a la verdad, de corazón te digo, le doy gracias porque su magia me ayudó a enfrentar los duros golpes de la vida tras la pérdida de mi papá”.

 “Un día le dije a mi hijo me hace falta un radio y desde entonces Radio Juvenil entró en mi vida”.

 “Me deleito con todo, me siento informada, participo, río en ocasiones y disfruto con melodías como las de Cándido Fabré que es uno de mis cantantes preferidos, comenta sonriente esta humilde y laboriosa mujer de más de seis décadas de vida.

 Y ya son 40 me dice Migdalia: “Mis más sinceras felicitaciones para el colectivo de trabajadores en su cercano aniversario el próximo 25 de julio, que sigan laborando por una radio cada vez más comunitaria, participativa, alegre y dinámica, los oyentes le agradecemos.

 

 

 

 

 

 

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1 DE MAYO 2024

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