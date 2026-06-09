Daer Pozo Ramírez locutor, escritor y director de la revista cultural "Caminos"¿Ya está el café? una interrogante que abre nuevos caminos para alegrar las mañanas de domingo.

La revista cultural Caminos de la emisora Radio Juvenil en el municipio de Calixto García ,surge por la necesidad de divulgar la cultura local, nacional y universal. Tuvo como antecedente la revista Disco Joven que contenía secciones de participación y de interés local. Su primera salida al aire fue el dos de julio de 1995 a las dos de la tarde.

Daer Pozo y Mirtha Velázquez Peña en plena transmisión radial.

Con Daer Pozo Ramírez como voz, escritor y director, Caminos toma un nuevo giro a partir del sello que le confiere el reconocido artista calixteño, acucioso investigador de temas locales y promotor de importantes eventos en el territorio. Otros de sus fundadores fueron Will García Almaguer y Edgar Rodríguez Velázquez a cargo ambos del diseño sonoro, Ana Rosa Torres Topes como asesora y las fonotecarias Milaida Carrilero y Aurora Agüero.

Desde sus primeras transmisiones alcanzó el interés del público. Entre sus logros está la divulgación de la obra de aficionados de la localidad y la promoción de artistas en vivo.

Proyecto cultural "La Edad de Oro"

El programa se ha alzado con premios de la Asociación Hermanos Saíz, de la Dirección Municipal de Cultura, además del reconocimiento de los integrantes de la Peña del Río La Rioja y el mayor de todos, el que viene de la fidelidad de sus oyentes.

A más de 30 años de su primera emisión y durante las primeras dos horas de transmisión de la señal Juvenil, en las mañanas de domingo, la revista continúa abriendo nuevos Caminos a la cultura calixteña, nacional y universal, con la interrogante de siempre: ¿Ya está el café?.