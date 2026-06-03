En este año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el territorio calixteño celebra con gran júbilo un nuevo aniversario de la creación del Ministerio del Interior. Hoy, cuando ya se acerca este 65 aniversario del MININT, los valientes de verde siguen demostrando el ímpetu y coraje de los tiempos de Maceo.

En este día no solo se recordó la fundación de esta importante institución revolucionaria que actúa como lanza y escudo de nuestra patria, sino que se reconoció a diversos oficiales y cuadros del territorio, ascendiendo a varios jóvenes de las filas del MININT en Calixto García.

En el encuentro estuvieron presentes directivos del territorio, dentro de ellos el miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y su Primer Secretario en el territorio calixteño, Leonardo Batista Pupo, quien expresó las palabras centrales, donde exhortó a continuar preservando firmemente las conquistas de la Revolución Cubana, defendiendo al ciudadano de a pie, a todo cubano, al que desgasta sus esfuerzos en la firmeza y progreso del país.

De igual forma, el delegado del MININT en Calixto García, Yenmy Torres Rodríguez, dio lectura a la carta enviada desde la delegación provincial a los cuadros y miembros del territorio, donde en primer lugar reconocen a los oficiales, cuadros y trabajadores civiles colaboradores de las filas que día y noche accionan por la seguridad de nuestro pueblo.

En sus propias palabras: "Este año es especial porque celebramos el centenario del natalicio del Comandante; su pensamiento visionario y ejemplo de resistencia ante el imperio nos sigue guiando".

El reconocimiento a las filas del MININT en territorio Calixto García en vísperas del 65 aniversario de la fundación del Ministerio del Interior, aquel junio de 1961.