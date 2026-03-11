El maestro José Torres Escobar muy querido por sus alumnos.La doctora en medicina Claribel Lafita Proenza afirma que su antiguo maestro de primaria nació para estar toda la vida en un aula, en su escuela del barrio calixteño de Los Dagamitos a unos cinco kilómetros al sur de Buenaventura.

" entré al aula de primer grado siendo una niña deseosa de jugar aprendiendo y mi primer maestro José Torres Escobar desde los inicios siempre se empecinaba, a pesar de ser un maestro adolescente, para que fuéramos mejores estudiantes y personas, y lo logró en la mayoría de nosotros porque concluimos satisfactoriamente nuestra primaria, avanzamos secundaria y preuniversitario y los más consistentes y mejor preparados nos hicimos profesionales universitarios; hoy agradezco a educadores como José Torres la oportunidad que nos dieron con su paciencia, dedicación y preparación que les permitió convertirnos en personas útiles del mañana, figúrese que culminé mi carrera de medicina lo que me permite laborar en un centro hospitalario de mucho prestigio el pediátrico holguinero y trasmito también el agradecimiento a la Revolución que contribuyó a que hijos de familias campesinas nos hayamos convertido en profesionales útiles a la sociedad", así me comentó Claribel en visita a su familia del barrio de Los Dagamitos, ocasión para reafirmar su respeto y cariño por José Torres, su primer maestro.

Y el reportero aprovecha la oportunidad de su recorrido por esta zona de agricultura y ganadería para conversar con el protagonista de este reportaje, un hombre "a punto de jubilarse" , me dice mientras compartimos un café colado por su esposa Daysi Labrada León, maestra que luego de cuarenta y siete años de labor, ahora prosigue como ama de casa. " Lo que haré periodista es una breve pausa y de nuevo a las aulas porque nací con el ADN de instruir y educar a los niños, y aunque lo llevo en mis entrañas también necesita la familia el aporte monetario y ahí estaré.

" Quiero resaltar mi compromiso en la formación de valores en nuestros educandos , sobre todo en el que he insistido, el de la responsabilidad para que desde las primeras edades aprendan a cumplir con los encargos sociales por ejemplo ser puntuales, responder con seriedad ante sus deberes como alumnos y luego como adultos en su vida cotidiana, por eso, he insistido tanto en este valor que ofrece las coordenadas para ser honestos, honrados, sinceros , patriotas."

Culmino mi diálogo con José Torres Escobar, el maestro con cerca de cincuenta años en las aulas, un docente reconocido por su meritorio trabajo con medallas y distinciones como la "Rafael María de Mendive", "Por la Educación Cubana", la " Pepito Tey", y el premio mayor de sus alumnos, de sus vecinos a los que se une el agradecimiento de las autoridades de su municipio y provincia por la valiosa obra de la vida.Gracias maestro José Torres Escobar por tu aporte a la educación de las nuevas generaciones.