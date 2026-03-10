Piña llegaba al barrio y se las ingeniaba para irse con la grabadora llena.José Andrés Piña fue recordado en Las Guásimas por la campesina Martha Velázquez en la peña que celebró el día de la mujer junto a los 40 de Radio Juvenil y el siglo de Fidel.

El homenaje al periodista de San Agustín víctima de la Covid estuvo dentro de las actividades de la Upec en la Jornada por el día de la prensa cubana.

Bajo un tamarindo fue el encuentro con niñas mostrando la utilidad de la mujer en la sociedad, también se contó con la obra de la escritora Isis Daimí y con los promotores de las salas de televisión de la Chambelona y Las Guásimas.

Piña se queda en sus historias de vida y en la defensa de los calixteños que no olvidan la voz y el latido de un periodista de pueblo.