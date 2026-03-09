Imagen de archivoComo ya nos tiene acostumbrados la Liga de Fútbol de Buenaventura se vivieron en el marco de su jornada número 8 momentos muy interesantes.

El inicio estuvo marcado por una victoria sorpresiva y contundente: La Iglesia no solo ganó, sino que goleó 3-0 a un equipo de Villa Magalis que había mantenido una defensa muy sólida hasta el momento. Los tres tantos fueron a la cuenta de Reinier Chavec, alias "El Píquiri", quien se ratifica una vez más como el goleador del torneo al acumular 13 dianas, colocándose cinco goles por encima de sus más cercanos perseguidores.

Por otro lado, Barrio Nuevo cayó un gol por cero ante La Alegría, con una anotación de José Luis Valar en el ocaso del partido; de esta manera, La Alegría se convierte en el primer clasificado a semifinales, asegurando su boleto falta de dos partidos para el final de la fase.

En el último partido, y como ya es costumbre, Pueblo Viejo cayó goleado una vez más, aunque con la novedad de que lograron anotar en el marcador final de 7-1. El tanto de los ya eliminados fue obra de Carlos Alejandro González, mientras que por Los Mantecas marcaron Robert David, Erickson Proenza y Hassan Hafet, todos por partida doble, además de un tanto del subcampeón nacional Hermes Domínguez.

Esta victoria mantiene a Las Mantecas en la quinta posición, pero a solo dos puntos de los tres equipos que le preceden, siguiendo dependiendo de sí mismos para clasificar, mientras Pueblo Viejo cierra la tabla en el último lugar con un gol a favor y 44 en contra.

La clasificación queda al rojo vivo en esta pelea que sostienen cuatro equipos por tres cupos a semifinales. Con La Alegría ya segura y probablemente clasificando en el primer puesto tras su próximo encuentro ante Pueblo Viejo, la verdadera batalla está entre Barrio Nuevo, La Iglesia y Villa Magalis, todos empatados con 13 puntos y ubicados en ese orden por diferencia de goles al existir este triple empate.

Este domingo se abrirá la jornada con el choque decisivo entre Las Mantecas y Barrio Nuevo, Villa Magalis tendrá un respiro ante Pueblo Viejo y La Alegría se medirá a La Iglesia en un cierre de jornada que promete mantener la emoción hasta el último minuto.