Enaltecer la vida y el legado de Fidel Castro como paradigma de las actuales generaciones está entre las motivaciones de  los trabajadores de  Radio Juvenil en el desarrollo de diferentes actividades  como parte de  la jornada de la prensa cubana.

La presentación del libro " Palabras a los intelectuales" por el realizador Daer Pozo Ramírez sirvió para compartir   valiosas reflexiones  de Fidel .

“…La Revolución tiene que comprender esa realidad, y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, encuentren que dentro de la Revolución tienen un campo para trabajar y para crear; y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse. Es decir, dentro de la Revolución. 

“Esto significa que, dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie —por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la nación entera—, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Creo que esto es bien claro”. 

El líder aclaró en el encuentro con intelectuales  que incluso quienes no fueran genuinamente revolucionarios podían trabajar, crear y expresarse dentro de la Revolución, pero a la vez ningún interés personal podía ser superior al de toda una nación y un proyecto que ya había fundado importantes instituciones para el desarrollo cultural.

Ivette Ramírez hace entrega de un ejemplar a la esposa de Iraldo Antonia Pintado.

En el encuentro participaron periodistas y realizadores, estudiantes del Centro Universitario Municipal ,acompañados por   Natalia Díaz Riverón, directora provincial de la Radio, Katia Valera funcionaria del Partido municipal, y de manera especial Antonia Pintado viuda del fallecido  Iraldo Leyva Castro. Momento emotivo fue escuchar las palabras de Ivette Ramírez, vecina de Iraldo  quién leyó la dedicatoria de un libro escrito por su hija “Cenizas de azúcar”  donde enaltece la obra del comentarista deportivo.

Círculo de interés sobre ideas de Fidel ,del centro escolar Rigoberto Mora.

