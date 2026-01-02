El 2025 fue un año de incansable batallar y de no pocos desafíos para los profesionales del sector de la Salud en el municipio de Calixto García. El enfrentamiento a las arbovirosis pusieron a prueba saberes y unieron a cientos de calixteños en defensa de la vida.

Jornadas intensas caracterizadas por acciones de fumigación, bloqueo de casos y atenciones médicas permitieron cortar la transmisión del mosquito.

El seguimiento al programa materno infantil continuó consolidándose en una etapa marcada por carencias de recursos, sin embargo la experiencia y el compromiso de nuestros profesionales de la salud se evidenciaron una vez más.

Así lo muestran indicadores como las muertes maternas en cero, el índice de bajo peso al nacer con una tasa de 5.04, este último un logro del municipio teniendo en cuenta que en etapas precedentes ha sido un asunto de continuas evaluaciones debido a su elevado registro. Aun así el embarazo en la adolescencia merece un actuar diferente con mayor acompañamiento de la familia y los organismos.

Mejoras en instituciones médicas y nuevos servicios llegaron al calor de la sede por el 26 otorgada al territorio. La remozada sala de pediatría, y el nuevo servicio de esterilización le dieron un toque distintivo al hospital municipal Nicodemus Regalado león.

La atención al adulto mayor reafirmó esencias y voluntades para desafiar limitaciones y garantizar una vejez plena y con calidad de vida.

Las atenciones de la medicina familiar se consolidaron en medio de limitaciones con la fuerza profesional. El municipio adoptó medidas que permitieron mantener prestaciones con el concurso de experimentados médicos y noveles que se juntaron para dar continuidad a un programa fruto de la obra revolucionaria. Reconocimiento especial llegue al personal de enfermería que con doctores o sin ellos garantizaron la labor preventiva como esencia de este programa.

Durante el 2025 se continuó con el esquema de vacunación lo que permitió proteger a los infantes de disimiles enfermedades. Novedosa resultó la vacunación realizada a niñas de 9 años contra el virus del Papiloma Humano.

El programa de atención a las parejas infértiles permitió 8 embarazos clínicos, todo lo que indica el incansable seguimiento de estrategias locales.Un año sin dudas de un intenso batallar pero de lecciones y logros que alientan y comprometen en bien de todos.