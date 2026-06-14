Producir alimentos en la actualidad requiere recursos pero también necesita de ingredientes esenciales como la voluntad y el amor.

Y son ellos distintivos que hacen echar palante la actual campaña de arroz en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Guillermón Moncada ubicada en la barriada de los Itabos, municipio de Calixto García.

Es esta una tierra de hombres y mujeres humildes y laboriosos en constante desafío. “Hemos disfrutado de logros en los años de cosecha del cereal pero hemos tenido reveces como la pasada siembra en que no salieron los resultados como esperábamos, y sin embargo no nos rendimos por eso estamos aquí para juntos echar palante y que llegue el arroz al pueblo”.

Así me cuenta optimista Luis Dayán Díaz Ricardo, un joven que sin pensarlo dos veces vuelve a la cosecha del demandado cereal. “En mi caso tengo plantadas cerca de 4 hectáreas ya tiene más de 20 días y está por buen camino”.

“El trabajo es intenso usted lo puede apreciar, estamos desde bien temprano en medio de las aguas fumigando y asegurando cada proceso que nos garantice la cosecha, gracias a una ayuda de combustible que nos garantizó el gobierno en el territorio y nada palante, comenta este laborioso calixteño mochila en mano.

Con la mirada puesta en que hay que producir a pesar de las carencias se trabaja sin descanso. Unas 17 hectáreas de arroz ya se encuentran plantadas en los campos de la CPA Guillermón Moncada, el objetivo potenciar el programa de autoabastecimiento de la población en momentos en los que producir es palabra de primer orden.

La actual campaña de siembra de arroz tiene pretensiones mayores y con el objetivo de asegurar resultados se buscan estrategias locales que permitan aprovechar cada grano del cereal.

A la par del arroz, otros cultivos crecen y aseguran producciones con el protagonismo de consagrados labriegos y noveles emprendedores que como Ricardo Peña Torres aman el surco y disfrutan de sus bondades. “Por más de 2 décadas fui trabajador del comercio ahora me di a la tarea de producir, me gusta y ya son integrante de la CPA.”

“El campo es de todos los días, pero al que le gusta ama estar entre el surco y ver cada progreso. Tengo plantado frijol Caupí negro, el conocido cancarro, maíz, maní, yuca, caña, plátano burro que me garantizan mi sustento y llegar con producciones a la población”.

En los inicios, no obtuve resultados en la siembra de ajonjolí, me disgustó un poco porque usted tiene metas, sueña pero esto no me detuvo luego planté boniato los resultados fueron positivos y de ahí en adelante ya tu vez todo lo que tengo con sacrificio y mucho sudor, es fuerte el laboreo, tengo bueyes que me aseguran acondicionar el terreno y fajao para producir alimentos como buen hijo de esta tierra”.

Cada mañana es un desafío, con los primeros rayos del sol comienza el andar de hombres como Dayán y Ricardo, que no se detienen y buscan alternativas para producir.