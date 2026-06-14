Renato Aguilera Santiesteban ,educador para la Salud en el municipio de Calixto García,fiel colaborador de Radio Juvenil. La 93.7 de la Fm es una fiel compañía que enamora entre melodías, noticias y segmentos de participación.Para quienes se emocionan a través de las ondas radiales cada programa cala profundo como lo hacen las voces que muchas veces desde el anonimato parecen ser parte de nuestras familias. Así es para muchos calixteños, holguineros y más allá de las fronteras Renato Aguilera Santiesteban.

Desde su sección dedicada a los cuidados de la salud aconseja y previene desde la magia de la radio.

Su llegada al medio lo convierte en uno de los colaboradores más antiguos y queridos. Sus mensajes precisos y claros son esperados y puestos en práctica, de ahí el calificativo de la voz de la Salud pública calixteña.

En estas casi cuatro décadas de la creación de Radio Juvenil Renato atesora memorias inimaginables de oyentes agradecidos de la radio y de sus secciones.

Por eso cada martes Renato llega a Radio Juvenil alegre, optimista y lleno de secciones para su fiel audiencia.