El municipio de Calixto García resultó DESTACADO ,el reconocimiento fue entregado a Mailí Ramírez Garcia,presidenta de la asamblea del Poder Popular y a Ronny Pérez Rojas, intendente del municipio en el acto provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución desarrollado en Cacocum.Con la satisfacción de mantenerse en la vanguardia provincial el municipio de Calixto García resultó DESTACADO en esta segunda etapa en saludo al aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, así lo dio a conocer el intendente Ronny Pérez Rojas a los integrantes del Consejo de la administración Municipal.

Integrantes del Consejo de la administración Municipal. En la sesión de trabajo del órgano de gobierno, la que contó con el acompañamiento de Mailí Ramírez García, presidenta de la Asamblea Municipal del Popular se explicó que este territorio, pese a que ha sido un año extremadamente difícil, ha sabido crecerse y ha mantenido estabilidad en un grupo programas y tareas como el materno infantil, el educacional, y ha mostrado una recuperación gradual en algunos de los programas y políticas económicas principalmente en la recaudación de ingresos al presupuesto del estado.

El municipio sobresale además en los proyectos de desarrollo local , en la atención a los planteamientos de la población , en la vinculación a las comunidades ,así como en programas sociales que evidencian mayor atención a las familias vulnerables del territorio.

En el debate realizado en el Consejo de la administración municipal se dijo que aun cuando el municipio avanza existen insatisfacciones relacionadas con asuntos estratégicos como la producción de alimentos, la política de cuadros, el crecimiento de los renglones exportables en el territorio, y con servicios vitales a la población como el abasto de agua, los precios abusivos y especulativos, y el seguimiento oportuno al desarrollo de las nuevas formas de gestión no estatal en la economía del territorio, asuntos en los que insistió de manera crítica Ronny Pérez Rojas ,intendente del municipio al rendir cuenta de su gestión ante el órgano de gobierno.

El intendente del municipio dijo que se seguirá actualizando la estrategia de desarrollo local para que se parezca más a los calixteños y en ese empeño mantener como prioridad uno para el próximo año la producción de alimentos, y apuntó “ Pese a todas las dificultades seguiremos batallando y acompañando a nuestro pueblo ,y para eso cuento con este Consejo de la administración ,en cada tarea, en cada programa que conlleve a mayor satisfacción en los servicios básicos que recibe hoy la población todos los días ”

Por su parte Mailí Ramírez García, presidenta de la Asamblea Municipal del Popular elogió la manera crítica con la que el intendente realizó la rendición de cuenta de su gestión y expresó “en medio de las insatisfacciones que hoy tenemos, nos acompaña el propósito y el compromiso de trabajar, de avanzar y de lograr mayor calidad de vida para el pueblo calixteño, porque a él nos debemos y estamos seguros que con el concurso de todos los aquí presentes podemos lograr mejores resultados y mantenernos en la vanguardia provincial”

El municipio de Calixto García se mantiene en avance en una etapa marcada por el impacto de la crisis económica, por una recuperación postpandémica, además de la contingencia energética que ha afectado la vida social del municipio. En la primera etapa obtuvo la sede provincial por el 26 de julio y en esta segunda etapa municipio DESTACADO por lo que representa mayor compromiso para los calixteños.

En el encuentro se reconocieron los integrantes del Consejo de la Administración por su entrega y compromiso.

Ada Iris Velázquez Cruz,Directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad social en el municipio.

Julio Molina Ramírez,director de la Empresa agroindustrial "Calixto García" Yunier Toppe, director de Economía y Planificación. Doctor en ciencias Francisco Infante Estrabao, director del Centro Universitario Municipal Sonia Almaguer Hechavarría,viceintendente que atiende los programas sociales. Yanet Cabana Cuellar, viceintendente que atiende los servicios.