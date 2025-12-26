Gilberto junto a su esposa Gladis.Gilberto Rosal Reyes, natural del barrio calixteño de La Caridad, inició el magisterio cuando apenas tenía once años de edad, "mis padres y algunos maestros de entonces me estimularon para tal decisión, imagínate, acababa de concluir el sexto grado y era una gran oportunidad de prepararte y una vez graduado tener un trabajo seguro. En ese entonces me sometí a exámenes rigurosos y un tribunal de calificación aprobó mi entrada a la pedagógica " Oscar Lucero Moya "; cuando le di la noticia a mis viejos aquello se convirtió en una fiesta ", me dice quien acumula 48 años de experiencia laboral, está unido a su esposa Gladys Calderón, hace más de cuatro décadas y tiene un hijo que es médico, y aún prosigue en su labor educativa.

Confiesa su agradecimiento por su estancia en la escuela pedagógica, "nos preparamos en el conocimiento y la disciplina, nos levantábamos de madrugada y antes de ir al desayuno recibíamos entrenamiento semi militar , se marchaba y se trataban temas políticos y de diversa índole, eso colaboró mucho para nuestro futuro, y pienso que esas formas son necesarias adaptarlas a estos tiempos si queremos docentes verdaderamente comprometidos con su profesión " , me explica quien resultó uno de los mejores expedientes de su año y hace treinta cursos que dirige el Centro Municipal de Diagnóstico y Orientación con resultados que avalan seriedad y compromiso con la educación cubana.

Como experimentado docente reflexiona sobre la actualidad y los procesos educativos, " hay una realidad, las secuelas del mal manejo familiar, las carencias de ayudas pedagógicas, los métodos educativos incorrectos, y el mal uso de la tecnología por parte de educandos y maestros, y la puesta en marcha de alternativas educativas o sea, el personal que funge como maestro apenas culminado el preuniversitario, tienen claro está, carencias didácticas, sicológicas que debilitan el aprendizaje, son aspectos en los que los experimentados docentes y directivos tienen que trabajar, profundizar con ellos para que estos maestros noveles puedan llevar adelante de la mejor manera su labor de contribuir a instruir y educar también a las familias algunas de ellas desatendidas de sus hijos por diversas razones ".

Un educador que ama su profesión.

Experiencia suficiente y ejemplo tiene este Máster en ciencias que en plena jornada del educador recibe con inmensa satisfacción la noticia del Premio del Ministro de Educación, " no es obra de un individuo en particular, es de todo un colectivo, de mi familia, de mis vecinos, de maestros que marcaron mi vida como Elsa Calzadilla, y Eunice Anzardo, entre otros, con ellos agradezco ese reconocimiento", pero le recuerdo que no todo queda ahí porque recibió otra agradable sorpresa el panel solar; hace un gesto, se seca el sudor del rostro y con la humildad y sencillez que le caracterizan, me dice," en eso estamos, picando los gajos de un árbol que no permite que los rayos del Sol lleguen hasta el panel que muy pronto vamos a instalar, qué bueno, estoy muy contento a otros trabajadores también los han estimulado con la compra de este artículo valioso, sobre todo muy útil, comparto esta dicha con quienes mantienen su compromiso de proseguir adelante con la obra educacional esa que aun siendo yo un niño me decidí a emprenderla, y los felicito en esta jornada, por el fin de año y a mis pobladores, a los calixteños les deseo ante todo salud para seguir adelante."