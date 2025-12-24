Una representación de pobladores de los consejos de Buenaventura 1 y 2 participaron en el acto por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución.Desde la plaza de Pueblo Viejo en el municipio de Calixto García se celebró el acto municipal por el aniversario 67 del triunfo revolucionario.

El acto estuvo presidido por las máximas autoridades del territorio.Desde esa tribuna llegó el reconocimiento a entidades locales y consejos populares que han desafiado las complejidades de un año retador pero jamás imposible de vencer con iniciativas creadoras y mucho corazón.

Los trabajadores sociales también fueron reconocidos en el acto de pueblo .

Tal es el caso de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Educación, Deporte y Salud, este último con resultados halagüeños una vez más al mantener en cero la mortalidad infantil.

El INDER DESTACADO en el año 2025

Asimismo se distinguieron los Comités de Base del hospital municipal Nicodemus Regalado, la Vivienda, la Cruz Roja y la Unidad Empresarial de Base de la Empresa Eléctrica por su actitud de vanguardia destacada en las tareas de la organización.

El Comité de Base del Hospital Municipal Nicodemus Regalado León recibe Reconocimiento.

El 2025 no ha sido fácil, reconoció Leonardo Batista Pupo, Primer Secretario del Partido en el territorio, deja lecciones en el orden económico y productivo y satisfacciones que llegaron, entre otras, con el otorgamiento de la sede del 26 de julio, la reanimación de más de 150 obras sociales como la sala de Pediatría del hospital municipal, y la aprobación de 34 nuevos servicios para personas con discapacidad severa, y muchas otras en las que se puso a prueba la entrega, sensibilidad y perseverancia de un pueblo noble y trabajador.

La Empresa Productora de alimentos en la vanguardia calixteña.

Las palabras de Batista Pupo también llevaron un mensaje de felicitación a los calixteños ante la cercanía del nuevo año.

El Centro Universitario Municipal Calixto García DESTACADO

Con poesías, danzas y canciones también se homenajeó a Cuba y a su gente en una jornada en la que se patentizó lealtad a Fidel y a las esencias de su pensamiento.

La Empresa Eléctrica recibe Reconocimiento.