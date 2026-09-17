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Imagen de archivoProducir alimentos es una labor que compromete y suma protagonismo en el colectivo anapista de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Pepito Tey ubicada en el Consejo popular de Las Calabazas.

 Es allí donde se cosechan producciones de cultivos varios como el plátano burro, el boniato, la yuca, entre otros que aseguran cumplir con los planes productivos y llegar con otras ofertas a la comunidad.

 Así lo destacó Víctor González Aballe, Presidente de esa forma productiva quien reconoció el aporte de su colectivo para lograr producciones estables, de calidad que generen ganancias y buscar iniciativas como la venta de caldosa con la vinculación del barrio.

A la par, comentó el líder campesino,  otras motivaciones también comprometen a los  integrantes de la CPA Pepito Tey.Se trata de la actual siembra de frío, y de manera particular el cultivo de ajonjolí en un esfuerzo multiplicado para asegurar aceite comestible.

 

 

 

 

 

 

 

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