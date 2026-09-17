El gobernador de la provincia de Holguín Manuel Francisco Hernández Aguilera visitó unidades del comercio con nuevas formas de gestión, y el mercado de barrio, ubicado en la bodega "El progreso", aquí en Buenaventura , como parte del análisis del impacto de las medidas económicas que se implementan en el país.

Luego del recorrido se reunió con el Consejo de administración donde destacó la unidad como primera estrategia de desarrollo. La unidad por la defensa del país y en la producción de alimentos, sobre todo en un municipio agropecuario, donde hay unas 600 hectáreas en espera de mejor explotación.

El gobernador de Holguín destacó la importancia de la fiscalización y dijo que el territorio logró recaudar 29 millones en este mes, gracias al accionar de la Oficina Nacional Tributaria , lo que evidencia que la evasión fiscal cae cuando el control se impone.

En el análisis se llamó al trabajo con el Centro Universitario Municipal de conjunto con empresarios y actores económicos sobre la base de las normas legales como fuente de accionar perdurable. Por último se destacó la importancia de potenciar los sistemas productivos locales y lograr un cambio de mentalidad para producir más para la mesa calixteña y potenciar el autoconsumo en centros laborales, escuelas y comunidades.