Alegría desbordada en el colectivo de la UEB Productora de alimentos de Calixto García.

Les confieso que lo sucedido este miércoles lo veía venir, pues cuando en medio de tantas dificultades económicas, que se manifiestan fundamentalmente en las carencias de materias primas, usted ve a un grupo de trabajadores que no se detiene en su quehacer diario, buscando alternativas, el premio moral tiene que llegar.

Y llegó, con alegría desbordada los obreros de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Productora de este municipio de Calixto García, recibieron, por tercer año consecutivo, la bandera que los acredita como Vanguardias Nacionales.

Alennis Fernández Estupiñán, directora de la UEB y Caridad Escalona Ortíz,Secretaria del Sindicato reciben la bandera de Vanguardia Nacional

En el acto, efectuado en la plazoleta del club Nocturno de Buenaventura, representantes de todas las fábricas, establecimientos y directivos, desbordaron alegría cuando su líder natural, la Directora Alennys Fernández Estupiñán, recibió el estandarte de manos de la miembro del Comité Central del Partido y del Buró Provincial en Holguín, Arelis Marrero Guerrero, del Primer Secretario del Partido en nuestro municipio Leonardo Batista Pupo y de Carlos Suárez Batista miembro del secretariado de la CTC en el territorio holguinero, quienes estaban en la presidencia, junto a Omara Velázquez Carralero, Diputada al Parlamento Cubano y Maily Ramírez García, Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Alennis Fernández ,directora de la UEB dedica palabras de agradecimiento para su colectivo por ser los protagonistas de esta hazaña laboral.

En su discurso de apertura, la Licenciada Fernández Estupiñán expresó: “Vale decir que el pasado año fue muy duro, por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, y este 2024 va en iguales o peores circunstancias pero el ingenio de nuestros especialistas, técnicos y trabajadores en general, ha sido puesto en práctica una vez más para ir paleando la situación con el déficit de harina de trigo y aceite comestible, fundamentalmente, buscando alternativas con harinas de yuca, maíz, calabaza, así como otras iniciativas para generar otras producciones como dulces de frutas, casabes, croquetas y bolas de yuca, entre otras, para ellos el reconocimiento eterno, pues son los protagonistas de este triunfo”.

Arelis Marrero Guerrero miembro del Comité Central del Partido y del Buró Provincial en Holguín(al centro), Leonardo Batista Pupo, Primer Secretario del Partido en nuestro municipio y Carlos Suárez Batista miembro del secretariado de la CTC en el territorio holguinero junto a otros dirigentes del Partido y el gobierno.

Y así se manifestaron algunos de ellos, como la dependienta de la dulcería de Buenaventura Marielys Rodríguez Ramírez: “es como un premio a todos porque nos esforzamos mucho, estamos muy contentos todos”. También recogimos el criterio de Enrique Alarcón Leyva, subdirector de producción: “es un gran orgullo pertenecer a este grupo de guerreros, es un deber y una obligación hacer todo lo que podamos por llevar alimentos al pueblo”.

Antes de comenzar a atender como periodista a esta Empresa, no imaginaba cuánta responsabilidad, cuánta pasión por el puesto de trabajo y misión social llevan en su diario bregar estos 167 trabajadores, integrados en diez fábricas y cuatro centros de apoyo a la producción.

Caridad Escalona Ortíz(De pie a la derecha) alegre y entusiasta líder sindical.

Desde luego que la única delegada directa del municipio a la Conferencia Provincial de la CTC y Delegada al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba,(CTC) Caridad Escalona Ortiz, administradora del comedor obrero, no podía faltar en este merecido jolgorio: “Le dije hace un tiempo que a nosotros esto no nos ha sorprendido, este es un organismo de avanzada en todos los frentes, el sindicato que integramos y que tengo el inmenso honor de dirigir, siempre en enero liquidamos la cuota sindical y el Día de la Patria, somos los primeros en todas las tareas, en los desfile por el Primero de Mayo, y voy a aprovechar para adelantarte algo, vamos a ser temblar a Buenaventura dentro de unos días en el desfile, no te puedo decir nada más, ya verán”.

Leonardo Batista Pupo,Primer Secretario del Partido en el municipio reconoce el esfuerzo de los trabajadores en medio de tan difíciles condiciones.

Finalmente el Primer Secretario del Partido en esta parte de la geografía holguinera Batista Pupo significó: “Es un altísimo honor para todos los calixteños que estos laboriosos hombres y mujeres hayan recibido por tercera ocasión consecutiva tan alta distinción, por tanto es obligado decirles a nombre del pueblo que confiamos en ustedes y hay que insistir por repetirla el año que viene y el otro y el otro, el pueblo en su opinión diaria confía en ustedes, saben apreciar el esfuerzo que hacen, en medio de tan difíciles condiciones, felicidades a todos.”