La Federación Estudiantil Universitaria calixteña.(archivo)En el devenir histórico de Cuba la juventud ha jugado un rol decisivo en la materialización de un país soberano y de ferviente alma patria.

Muchos han sido parte de esa vanguardia entre ellos Julio Antonio Mella, catalogado como quien más hizo por Cuba a pesar de su juventud. En su incesante batallar para desterrar a la isla del yugo imperialista surgió un 20 de diciembre de 1922 la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) organización que entre otras misiones buscaba aunar al estudiantado como un importante movimiento de influencia social.

Luego de la muerte de Mella, otro de los más valerosos jóvenes de esta patria, José Antonio Echeverría, condujo las riendas de una FEU de vanguardia en constante batallar. Junto a Fidel Castro, máximo representante del movimiento 26-de julio prendieron la llama revolucionaria que luego finalizaría con el triunfo en enero de 1959.

El asalto al Palacio Presidencial, la creación del Directorio Revolucionario, el asalto al cuartel Moncada no son solo hechos memorables de nuestra historia, llevan consigo la pujanza de una juventud que bajo la conducción de una organización de vanguardia ha sabido crecerse y convertir en victorias los reveces.

Es por eso que la FEU ya centenaria vive al calor de su tiempo, sin perder las esencias de representar a sus estudiantes, atender sus demandas.

Hoy se les ve en el surco, en las aulas, en las tareas de mayor impacto y siempre con el mismo ímpetu y pujanza de crear de emprender. Llegue a su membresía la más sincera felicitación en una jornada que sin dudas es para festejar y más que todo de eterno homenaje a sus fundadores y líderes.