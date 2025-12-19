Bismark Guerra fue reconocido como Mejor docente de Secundaria Básica .Hacen entrega Mailí Ramírez García, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Michel González Cruz , director de Educación.

Con un espíritu de reconocimiento y homenaje a quienes dedican su vida a la formación de las nuevas generaciones, se celebró en esta localidad calixteña, el acto municipal por el Día del Educador. El emblemático cine Moscú fue el escenario donde se congregó la vanguardia pedagógica del territorio para un merecido tributo.

El evento destacó por su sentido de colectividad y gratitud. En una ceremonia emotiva y solemne, se reconocieron no solo a educadores ejemplares que día a día enfrentan el noble desafío del aula, sino también a los cuadros del sector, cuya labor organizativa y de dirección garantiza el funcionamiento y la calidad del proceso educativo en el municipio.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Lic. Michel González Cruz, Director General de Educación en el territorio. En su intervención, resaltó la importancia decisiva del maestro en la sociedad, como moldeador de conciencias y agente fundamental del desarrollo cultural y humano de la nación. González Cruz enfatizó en los logros del sistema educativo municipal, los retos actuales ante la continua mejora de la enseñanza y la indispensable entrega de los trabajadores del sector. Su discurso fue un llamado a mantener el compromiso, la ética y la pasión que caracterizan a la educación cubana.

El acto sirvió como un espejo del esfuerzo conjunto. Entre aplausos y sonrisas, se palpó la satisfacción de una comunidad que valora a sus profesores. La entrega de distinciones y el sencillo pero profundo agradecimiento constituyeron el núcleo de una jornada que refuerza el orgullo de ser educador en Calixto García.

Más que una formalidad, este encuentro fue un reafirmación del compromiso social de la educación. Dejó claro que en este municipio holguinero, honrar a los educadores es una prioridad, reconociendo en ellos a los artífices silenciosos pero imprescindibles del futuro.

El acto contó con el acompañamiento de las principales autoridades del municipio.

Maidi Ávila González, recibe reconocimiento como Mejor funcionaria de manos de Romny Pérez Rojas, intendente y Carmen María Hernández Aguilera, secretaria de la FMC en el municipio.

Lianet González Pupo fue seleccionada como Mejor cuadro