Integrantes de la UJC esperaban desde bien temprano la caravana de la libertad a su paso por el poblado de Buenaventura.El paso de la Caravana de la libertad por Buenaventura tuvo lugar este domingo en la mañana. A su encuentro asistió Leonardo Batista Pupo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista ( PCC) y Yumary Pino Tamayo, Ideológica del Partido, dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas( UJC) y siete jóvenes que se incorporaron a la Caravana por este territorio.

La máxima dirección del Partido en el municipio aluda con orgullo los pioneros y jóvenes que viajan en la caravana de la libertad.

La Caravana, que reedita la realizada por Fidel y los barbudos rebeldes hace 66 años, en esta ocasión, como en el cincuenta y nueve, partió desde Santiago de Cuba hasta La Habana en un recorrido victorioso donde en cada poblado situado en esta vía, el pueblo acudió a saludarlos al tiempo que gritaban consignas alegóricas a favor del triunfo revolucionario comandado por nuestro líder histórico que proclamó que se había triunfado pero que “de ahora en adelante la lucha sería más difícil”, palabras estas que parecen dichas en pleno siglo XXI cuando el apetito voraz del Imperio acecha cada vez más a los pueblos.

Se detuvo unos instantes la Caravana de la Libertad a su paso por el poblado de Buenaventura, un acontecimiento que reedita lo realizado por Fidel y el Ejército Rebelde hace sesenta y seis años.