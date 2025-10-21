Los profesores universitarios Jésica Vela Batista y Pedro Antonio Bruzón Sosa ,en el Congreso Nacional de Historia.

En el bullicio académico del Congreso Nacional de Historia, y al calor de las profesionales discusiones , seguramente hubo personas que no necesitaron alzar la voz para hacerse notar. Llevaban su credencial en la mirada segura y constante que delataba una vocación infinita. Una de ellas es sin dudas la protagonista de esta historia: la profesora universitaria Jésica Vela Batista.

“Una experiencia agradable intercambiar sobre la enseñanza de la historia, que van más allá de un territorio, de una provincial , es el reflejo de un país”.

La joven Jésica junto al DrC Félix Julio Alonso, la DrC Leiliedis Góngora y el DrC Paul Sarmiento profesores de la universidad de Holguín

Para Jésica, la historia no es solo una disciplina; es un acto de amor y compromiso. Su investigación, anclada en la historia local, es un trabajo de raíces profundas. “Estuve en la comisión número cuatro uno de los paneles era precisamente sobre la historia local y mi ponencia “Particularidades de un estudio histórico del término municipal desde 1900 a 1930,vinculada con la propuesta de actividades docentes , insertándola en cuatro barrios fundamentales en el periodo de la República :Mir,Sabanazo, San Agustín y Buenaventura.”

La presentación en el panel de historia local Verla en el Congreso, en la provincia de Las Tunas, representando a la comunidad universitaria calixteña fue presenciar la culminación de un ciclo virtuoso, pues es el resultado de un profundo estudio que aún no termina , ya que también forma parte del Doctorado que cursa la joven profesora.

Para ella no fue solo la exposición en un evento . En su rostro se podía leer una enorme satisfacción, una serena alegría que iba más allá del éxito profesional. Era la alegría del reencuentro. El compartir con los profesores de su propia carrera, aquellos que un día fueron sus mentores y hoy son sus colegas. Era el abrazo que reconforta y el apretón de manos que dice: " Por la Historia seguimos juntos".

Acompañada por la profesora e historiadora DrC Francisca López

Pero el momento adquirió una dimensión aún mayor “el poder dialogar e intercambiar ideas con personalidades de la especialidad de Historia y de la cultura nacional, fue algo gratificante . Para una investigadora ese reconocimiento es vital. “

La profesora universitaria Jésica junto al DrC Yoel Cordoví historiador, investigador y profesor

“Fui con una vision diferente, regresé más preparada sobre la historia de mi país, intercambiar con la profesora Francisca López Silveira, la Doctora en ciencias Paquita, una delas mejores historiadoras del país, el profesor Yoel Cordoví, con Félix Julio Alfonso y otros, para mí, fue mi mayor regalo “

La profesora Jésica Vela Batista no solo participó en un congreso. Allí vivió junto al Máster en Ciencias Pedro Antonio Bruzón Sosa ,historiador del municipio ,invitado también al evento, una de las más grandes experiencias profesionales y demostró una vez más que el estudio de la Historia y su Centro universitario son dos de sus grandes pasiones.

DrC Félix Julio Alfonso: investigador, escritor e historiador