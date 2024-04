Cuidar nuestro idioma, respetarlo y hacer un buen uso de él no es una cuestión de concepto, se trata de preservar nuestra identidad cultural y sentir el orgullo de que nos distingue ante el mundo como genuinos cubanos.

Y este es un asunto dicho y tratado tantas veces, porque no son pocas las ocasiones que saltan a la vista errores ortográficos que abundan en la escritura de cualquier documento, incluso en páginas y artículos muy serios por cierto, que mucho dicen del desconocimiento de la lengua materna, o del descuido a la hora de plasmar lo que se desea.

En la actualidad hay enormes insatisfacciones ante cómo se está empleando el español, Muchos piensan que escribir bien depende de conocer las reglas ortográficas, pero no se aprende ortografía estudiando las reglas solamente, aunque hay que reconocer que esta es una habilidad que se logra a través de la práctica sistemática. Pero no podemos olvidar que en ello juega un papel fundamental también la lectura, por lo tanto lo resumo en dos habilidades básicas: leer y escribir.

Sin embargo, ello no basta; es necesario que cuando se lea o escriba se observe bien, se reflexione sobre la escritura de esas palabras, y sobre todo, que se revise lo que se haga, algo que comúnmente no se hace, y no solo me refiero a los estudiantes, aquí incluyo a todos porque todos nos comunicamos de forma oral o escrita, eso nos distingue como seres humanos.

No olvidemos que los errores de ortografía mellan la elegancia propia del idioma español colmado de bellas expresiones y de vocablos que muestran su riqueza indiscutible. Tampoco cabe duda de que el español es una de las lenguas más importantes del mundo. Y en el mundo existen actualmente casi 500 millones de personas que la hablan como lengua materna y otros muchos que lo están aprendiendo o que lo hablan con segunda lengua.

Casi el 5% de las páginas multilingües de la red ya utiliza el español, por tanto es mayor la cantidad de público que accede a ellas. Como dato curioso les digo que el español es actualmente el segundo idioma más hablado en Facebook, solamente superado por el inglés, y el tercero más utilizado en Twitter, solamente por detrás del japonés y del inglés. No obstante, ocupa el segundo puesto en esta última en ciudades de habla inglesa como Londres y Nueva York.

Entonces sobradas razones para .escribir con mayor corrección ortográfica. Recordar que es un privilegio poseer como lengua uno de los idiomas más universales de la humanidad, pero eso nos sitúa en un gran compromiso que debemos asumir plenamente consientes de su trascendencia, por tanto mayor la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo.

Día del idioma español

El Día del Idioma se celebra el 23 de abril para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de abril, como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua inglesa, también se celebra el 23 de abril.

El Día del Idioma Español en la ONU se celebra el 23 de abril. Este día subraya la importancia del español como idioma oficial y busca concienciar sobre su cultura e historia. La elección de esta fecha refleja la coincidencia del fallecimiento de Cervantes con el de Shakespeare, destacando la conexión cultural entre los idiomas español e inglés.