Alfonso López, propietario del Restaurante paladar "El Ranchón" colabora desinteresadamente con la alimentación de médicos y personal de guardia en Buenaventura.La solidaridad hermana a los cubanos quienes conociendo de la estrechez económica por las que atraviesa el país, tienden sus manos para colaborar con los necesitados.

En el poblado de Buenaventura, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Holguín, el equipo de médicos de guardia de los fines de semana en el hospital " Nicodemus Regalado León" tiene garantizado su comida gratuita; así lo confirma a este periodista el doctor Ariel Leyva Pérez , " agradecido a Alfonso López Ávila, propietario del restaurante y quien ha tenido esa iniciativa en la que he participado en ella de manera gratuita; nos ha puesto comida de calidad unida a un trato respetuoso, de camaradería, y sobre todo cargado de humanismo."

La doctora Carmen Calixto Calixto agradece el gesto solidario.

En el mismo horario de guardia hospitalaria está la doctora Carmen Calixto Calixto madre de dos hijos y residente en el barrio de Las Mantecas a unos siete kilómetros del poblado cabecera del municipio de Calixto García, "imagínese, yo que laboro distante de mi casa tener esta posibilidad de poder cenar aquí sin tener que pagar ni un centavo es algo que agradezco grandemente porque esa es la hora que necesitamos ingerir alimentos luego de una jornada agotadora, agradecida una vez más por el gesto altruista del compañero ".

La familia de la niña de tres meses de nacida Odett Oliva Betancourt agradece el gesto solidario.,

En nuestra visita al hospital municipal coincidimos con la familia de la niña de tres meses de nacida Odett Oliva Betancourt, " tuvo fiebre la noche anterior y por tener menos de un año este equipo de guardia la remite para el pediátrico provincial, la han tratado de maravilla, y estamos muy contentos y agradecidos por la atención y porque conocemos que tienen asegurado el alimento por la tarde en una paladar de este poblado, ojalá que otros trabajadores por cuenta propia continúen con ese gesto," comenta Mercedes Pérez, bisabuela de Odett.

El Doctor Ariel en su guardia de fin de semana.

Y el recorrido periodístico llegó hasta Alfonso López Ávila, propietario del restaurante _ paladar " “El ranchón” “ante todo soy un agradecido de la medicina cubana, además cuántos enfermos acuden a los centros médicos, reciben la atención, salvan sus vidas sin tener que desembolsar un centavo, ¿y qué puedo hacer?, pues ayudarlos en lo que puedo en el alimento de las tardes _ noches de sábados y domingos, es mi humilde aporte y lo hago con satisfacción” .

Este periodista conoció que Alfonso contribuyó, a precio módico, con el almuerzo de la brigada de Acueducto que realizó los trabajos de reparación del alcantarillado del reparto Centro Escolar en Buenaventura. Gestos como el que acabo de presentar, también han tenido lugar en barrios y comunidades del municipio con preferencia a familias vulnerables con lo que una vez más se abre el corazón del cubano solidario, desinteresado, humano, altruista.