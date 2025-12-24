Marlenis Torres Velázquez, una calixteña con una encomiable labor en el Tribunal en Calixto García Cuando se hable de la encomiable labor del Tribunal en Calixto García siempre hay que tener en cuenta la huella de personas que muchas veces desde el anonimato son imprescindibles.

Así es Marlenis Torres Velázquez, una calixteña que llegó a este organismo y se ha convertido en toda una profesional de ley.

Su modestia no le permite dar muchos detalles, sin embargo su dedicada hoja de vida de más de 3 décadas con meritorios lauros entre ellos el de Personalidad del año que mereció en la provincia de Holguín dicen por si solos de la grandeza de esta servicial y ejemplar trabajadora.

Secretaria Judicial es su oficio en el que hace de todo un poco desde estadísticas, controles y más. Es su forma de ser y la experiencia de los años baluarte de su quehacer, ahora con más sutileza en su misión como jubilada recontratada.

Carlos Pérez González ,presidente del Tribunal Municipal en Calixto García

Con ese orgullo por un ejercicio de puro amor también Carlos Pérez González no deja de impresionar cuando habla de esos momentos mágicos que le ha ofrecido la vida profesional.

Desde su labor como Juez titular asumió disimiles procesos, sin embargo los relacionados con la familia en especial el de adopción jamás escapa de sus memorias.

Cuenta que apreciar el agradecimiento tanto de los progenitores como de la familia que adoptó la niña le ha patentizado las razones para afianzarse en un desempeño que le apasiona.

Ahora nuevas misiones lo hacen liderar el Tribunal en Calixto García, pero jamás se desprende de las vivencias gratas como Asistente judicial en la que junto a otras entidades y sectores de la sociedad ayudaron a enrumbar a no pocos calixteños.

Es por eso que en este 23 de diciembre donde se celebra el Día de los Trabajadores del Tribunal y la Fiscalía les expresamos toda la admiración y respeto para alguaciles, jueces legos, fiscales, entre otros oficios, que imparten ley con total apego a las normas y más que todo con sobradas muestras de amor.