José Ramón Sánchez Mora, administrador del seminternado Rigoberto Mora Aguilera del poblado de Buenaventura. En tiempos de carencias materiales no basta con quejarse; la búsqueda de alternativas son las que nos salvan, "porque quedarse con los brazos cruzados y mirar a los demás para ver qué nos dicen no es la respuesta ante las problemáticas que día a día enfrentamos en medio de la escasez ", así reflexiona José Ramón Sánchez Mora, administrador del seminternado Rigoberto Mora Aguilera del poblado de Buenaventura.

Machete en mano desde horas tempranas de la mañana usted puede ver a este profesor de Educación Física picar los gajos y troncos de los árboles, para luego hacha en mano convertirlos en leña lista para la cocción de los alimentos de los niños y docentes que almuerzan en la institución educacional calixteña, " lo hacemos para que no falte este combustible, no hay gas licuado como antes teníamos, ni petróleo por tanto esta es nuestra alternativa. Ocurre que comprar la leña a cooperativas o a particulares, se nos explica, no es factible pagarla al precio de hoy porque nuestro organismo tiene estipulado el valor anterior y en ese caso, pienso, debe actualizarse", explica Sánchez Mora.

Adrián Pérez Álvarez, trabajador de apoyo a la docencia en el centro escolar Rigoberto Mora.

Y a este encuentro productivo mañanero se ha sumado por estos días Adrián Pérez Álvarez, trabajador de apoyo a la docencia, " como usted observa es una tarea ardua, difícil, en ocasiones tenemos que pedir prestadas las herramientas, subir a estos árboles y allí arriba, sin casi protección realizar el trabajo de picarla, bajarla y luego convertirla en leña; y lo hacemos por convicción porque sabemos la situación del país con el combustible; mire, ese gobierno estadounidense con su política sucia nos quiere asfixiar y no podemos permitir semejante crimen, y aquí estamos para que no falte con qué encender el fogón del seminternado y así iniciar el complejo proceso de la cocina, que no falte ningún día por falta de combustible el alimento de nuestros educandos".

Es loable el esfuerzo que realiza cada mañana José Ramón Sánchez quien es ejemplo en su colectivo, una institución fundada hace más de cuarenta años luego convertida en seminternado de la primaria calixteña. Ante lo observado y compartido este periodista no deja de reconocer y enaltecer el esfuerzo y los resultados del administrativo, de algunos trabajadores y parte de la comunidad que apoya el empeño: que no falte la leña para cocinar en la escuela. Justo es el reconocimiento , pero cuando se agoten los árboles que se han secado en el patio, ¿ qué nueva solución se buscará para encontrar la leña? , Sería pertinente que se establezca un convenio con cooperativas o particulares para la compra de la leña a precios más justos para ambas partes. Debemos razonar que estos son tiempos de aunar esfuerzos, voluntades de unión; la educación es una conquista de la Revolución y bajo ningún concepto se deben permitir criterios economicistas que limiten o detengan cualesquiera de sus procesos. Sentarse las partes a razonar y encontrar solución a tal problemática no debe extenderse mucho más en el tiempo, ese, que es oro.