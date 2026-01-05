Imagen tomada de InternetEn las montaÃ±as del Escambray, la contrarrevoluciÃ³n intentÃ³ apagar la llama de la enseÃ±anza asesinando al joven alfabetizador Conrado BenÃ­tez, sÃ­mbolo de la entrega y la fe en un futuro distinto. Su vida truncada se convirtiÃ³ en bandera, y su nombre, en semilla que germinÃ³ en miles de maestros y maestras que siguieron su camino.

Esa semilla tambiÃ©n floreciÃ³ aquÃ­, en nuestro municipio, donde alfabetizadoras como Martha SÃ¡nchez y Gladys GonzÃ¡lez, hoy jubiladas, dejaron huellas imborrables en generaciones enteras. Ellas, con tiza y cuaderno, con paciencia y ternura, hicieron de cada aula un espacio de emancipaciÃ³n. Su labor silenciosa fue tan heroica como la de quienes enfrentaron la violencia en los campos.

La historia no se detuvo allÃ­. Con la creaciÃ³n del Destacamento PedagÃ³gico Manuel Ascunce Domenech, se levantÃ³ la segunda RevoluciÃ³n Educacional. JÃ³venes llenos de sueÃ±os se convirtieron en maestros de maestros, multiplicando la enseÃ±anza en cada rincÃ³n del paÃ­s. Fueron herederos de Conrado y de todos los alfabetizadores que, con su sacrificio, demostraron que enseÃ±ar es tambiÃ©n un acto de justicia.

Hoy, al recordar al joven mÃ¡rtir Conrado BenÃ­tez, y tener presente a las jubiladas calixteÃ±as Martha SÃ¡nchez,Â Gladys GonzÃ¡lez y a los integrantes del Destacamento Manuel Ascunce, no evocamos solo nombres: evocamos un legado. Un legado que nos recuerda que la educaciÃ³n es la verdadera arma de los pueblos, y que quienes la defienden con su vida y su vocaciÃ³n jamÃ¡s estarÃ¡n en el olvido porque su luz sigue encendida en cada niÃ±o que aprende a leer, en cada joven que descubre el poder de las palabras.